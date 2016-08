Octavio Aceves: "Pillé a mi novio con otro y les di una paliza"

El televisivo vidente Octavio Aceves no dudó en hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida ,y es que hace algunas semanas descubrió que el hombre que se iba a convertir en su marido, le estaba engañando con otro hombre desde hace años.

Este jueves, el vidente estuvo en el estreno teatral de Asamblea de las Mujeres dirigida por Juan Echanove y protagonizada por un elenco de lujo como Lolita, Pastora Vega, María Galiana o Pedro Mari Sánchez entre otros, y allí no dudó en hablar de tan doloroso tema.

Y es que, lejos de tomarse la noticia de una manera civilizada, Octavio aseguró que no pudo contener la rabia del momento y le pegó mientras ambos estaban en la cama.

"Estuve muy mal, tuve una depresión total porque me casaba el 15 de agosto que es cuando cumplía 20 años de estar con mi pareja, me fui tres días antes tranquilamente y como tengo llave entré y estaba con otro en la cama. Que después su madre me confirmó que hacía cuatro años que estaba con él". La pareja se iba a casar, tenían 250 personas invitadas e incluso la orquesta contratada.

Cuenta Acebes que no sabía nada, y que se avergüenza de su reacción: "Le di una paliza". "Con lo pequeño que soy me subí a la cama y les pegué unas patadas que le rompí la nariz al otro y le hice un tajo en la cara a mi ex". El asunto se complica ya que, como él mismo explica, el "otro" era amigo suyo, lo que hizo los cuernos todavía más dolorosos.

Después, ese amigo lo "admitía totalmente". Tanto es así, que le pidieron "intentando amigarse, que firmara un testamento a favor de él". "Me quería quitar el piso y directamente lo mandé por ahí. A la 'm' y me fui".

Ahora, este ex le llama todos los días, mostrándose arrepentido. "Quiere volver, quiere arreglarlo como sea, no puede vivir sin mí y mi secretaria ha aprendido una mala palabra en italiano y cuando él llama la dice y cuelga. No quiero saber nada con él".

Acebes decidió entonces tomarse unos días libres que le han sentado muy bien. Fue a ver las pirámides y nadó en el mar. Ahora queda continuar con su trabajo en la consulta, y en septiembre la presentación de cuatro libros: "Uno escrito por mí del tarot, y tres que he hecho el prólogo".