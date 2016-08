Aramís Fuster revela su escabroso episodio en un hotel: trató de suicidarse

Con diez años más encima, un bastón para poder caminar no sin dificultad, la mirada perdida y vestida con ropa "sacada de la basura". De esta guisa se presentó Aramis Fuster en el plató del Deluxe, dispuesta a contar lo ocurrido las últimas semanas.

Todo comenzó la noche del 16 de agosto, cuando Aramis se encontraba en un apartahotel en Madrid. Hasta allí fue a verla "un amigo" suyo, del que la vidente quiso mantener su anonimato. Le transmitió "mucha ternura", dijo, y tras su visita grabó el vídeo en el que dejaba caer que se iba a quitar de en medio. El motivo principal, lo mucho que echa de menos a su madre, que falleció hace unos años.

Se tomó todas las pastillas de las que disponía para su tratamiento contra la diabetes que padece y se hizo varios cortes en su cuerpo, según explicó, mal hechos, de ahí que no pudiera llevar a cabo su propósito. "Mira que soy torpe, que en lugar de cortarme la femoral, que no me acuerdo de eso, me corto la derecha. Y, claro, no pasa nada". Fue encontrada por los trabajadores del hotel, que llamaron a emergencias. No recuerda mucho de esos momentos, sólo que fue atendida en urgencias aunque ningún psiquiatra la visitó, según asegura. Tampoco tiene recetado ningún tratamiento contra la depresión, que se sepa.

Los servicios sociales del Ayuntamiento se han hecho cargo de ella, en un centro en el madrileño barrio de Chamberí. Está arruinada, pero ahí es donde surgen las mayores dudas. La vidente más famosa no supo explicar – o más bien sus explicaciones arrojaban muchas incógnitas- por qué ha llegado a esta situación. Y es que Aramis afirmó, ante la incrédula mirada de los colaboradores de Sálvame, que únicamente ha estado sin trabajar en su negociado este último mes de agosto. "¿Te has arruinado por estar sin trabajar un mes?", le preguntaron. Fuster no supo o no quiso contestar con solvencia a esta cuestión.