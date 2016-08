Pipi Estrada ha revelado en un vídeo las verdaderas razones de su ruptura con Terelu Campos. El periodista deportivo fue la única de las parejas sentimentales de la hija de María Teresa Campos que no aparece citada en el reality que ambas han protagonizado este verano en Telecinco.

Una ausencia notable en la que todo el mundo reparó, y que ha provocado una airada reacción de Estrada, que desvela aquí las que -según su versión- fueron las razones de la ruptura.

En un vídeo publicado por la web Exclusiva Digital, Estrada toma la palabra para explicar que "es curioso cómo cambia la vida, entre el honor y el dinero para algunas personas lo segundo es lo primero", es el comienzo del vídeo.

"Ahora estáis todos muy juntitos, una secta maravillosa", continúa. "Todos os queréis mucho y estáis muy agusto en el mismo recinto. Qué falsedad", reitera Pipi, que pasa a relatar el por qué de la ruptura: "Te voy a refrescar nuestro final", dice.

Que sobrevino tras la muerte de su suegro, del padre de su primera mujer, Teresa. "Me dijiste que si iba a ese entierro, que te van a hacer fotitos, te quedas en tu casa, no vuelvas más a esta casa. Pensé que era un cabreo más", explica el periodista, que sin duda subestimó el carácter de Terelu. "Nunca más volví".

Dice Pipi que para él, su suegro fue como un "auténtico padre", y prefirió ir a su entierro, de modo que espera que su conciencia -la de Terelu- esté "igual de bien".

"Poco me importa que no de mi nombre". Y le hace una pregunta con segundas: "¿Cuando alguien no te importa nada o te importa cero, muestras la indiferencia. Tu hacia mí todavía no la demuestras. ¿Por que? ¿tienes algun tipo de sentimiento hacia mí todavía?"