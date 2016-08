Regreso al pasado: Rocío Carrasco, espléndida en bikini antes de su boda

En Hola retrocedemos al mundo del corazón de hace diez años, con una espectacular Rocío Carrasco posando -de nuevo- en bikini días antes de casarse en una boda. Un enlace que será, por decirlo de alguna manera, ambicioso, pero a la que faltará la mayoría del clan Jurado. Serán tres días de celebraciones, un menú de veinte platos y numerosas actuaciones e invitados conocidos. Hace 10 años que no se fotografiaba en bañador a la hija de Rocío Jurado, y tampoco en unas vacaciones en pareja. Ni que decir tiene que ella luce estupenda tras un verano de trabajo intenso en Hable con ellas. Junto a Fidel Albiac, Rocío se escapó unos días a la misma finca toledana donde, en unos días, celebrarán su publicitada boda. La pareja paseó por la propiedad escudriñando cada rincón, dándose un chapuzón en la piscina y tomando el sol toledano.

También en Hola nos encontramos de bruces con un nuevo romance: el de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara, una madrileña de veinte años que ya ha presentado a sus hijos Luis y Amina. Hija de padre libanés y madre basca, los dos aparecen de vacaciones subidos en una zodiac que navega por aguas marbellís. Sin duda que Cayetano ya ha olvidado el abrupto final de su relación con otra chica mucho más joven, la nadadora Melani Costa.

En Semana se narra a todo trapo el reencuentro de Rosa Benito y su ex, Amador Mohedano, con fotos exclusivas. Un logro que hay que atribuir a Chayo Mohedano, cuyo recital en la sala La más grande de Chipiona reunió cara a cara a los dos miembros destacados del clan. También estuvieron presentes Ortega Cano y Gloria Camila, de momento que estaban (casi) todos. De sobras son conocidos los problemas con las drogas de José Fernando y las broncas de Rocío Carrasco con esta parte de la familia, por lo que se explica perfectamente su ausencia. Y ojo: dijo Rosa que la noche sirvió para "revivir lo que hace tiempo que no sucedía", aunque siempre en relación a la totalidad de la familia. Se da la circunstancia que Amador no había acudido a dos citas familiares anteriores, entre ellas una cena en el ático de Chipiona de Rosa Benito. Su reencuentro fue diplomático: ni muy frío pero tampoco cariñoso. No se hablaron, pero por primera vez en muchísimo tiempo estuvieron bajo el mismo techo. Sin duda, un paso adelante para ambos.

También nos encontramos con las fabulosas vacaciones de Laura Matamoros en Bali y Santo Domingo, mientras la infanta Cristina reaparece en Francia con el resto de su familia, los Urdangarín, tras pasar la mayoría del verano por separado. Y qué decir de Emma García: la presentadora luce su estupendo palmito en su verano en San Sebastián junto a su marido Aitor y su hija Uxue.

En Lecturas se muestra en portada el "gran cambio" de Paz Padilla, espléndida a los 46 en las playas de Cádiz. También nos presentan a Leo, el hijo de Jaime Cantizano, y se explica quién es Carmen Borrego, la miembro más desconocida del clan Campos. La revista también recupera la polémica de hace siete años entre Jesús Vázquez y Risto Mejide, que acabó con el publicista fuera del jurado de Operación Triunfo. Ahora, es Risto quien desplaza a Jesús Vázquez como jurado de otro programa de espectáculo, Got Talent. ¿Seguirá habiendo tiranteces?