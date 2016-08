Carmen Cervera apura los últimos días de vacaciones como suele ser habitual, en Ibiza. A la baronesa se le ha visto en compañía de su hijo Borja, su nuera Blanca Cuesta, sus nietos, con excepción de la `pequeña Cala, y el padre biológico de Borja, Manuel Segura, con el que mantiene una buenísima relación.

Como de costumbre, en el encuentro que mantuvieron hubo dos grandes ausencias, las mellizas Carmen y Sabina. Ver a toda la familia reunida es imposible, en contadas ocasiones a la baronesa se le ha podido ver con sus hijas. Pero nunca coincidiendo con Borja, ya solo en verano saliendo a almorzar o a navegar, sino en ocasiones importantes familiares como el bautizo de Cala, la benjamina de la familia.

Borja y Blanca, eso sí, son asiduos de la isla, y se les ha podido ver en compañía de sus hijos, disfrutando y pasado jornadas enteras navegando, mientras que su madre, hacía lo propio en su barco. Pero ha sido imposible verles a todos juntos.

El distanciamiento entre madre e hijo tras la ausencia en la comunión de sus hermanas parece ser que ya se ha olvidado, al aparecer juntos este verano muy sonrientes. Tita siempre negó que se hubiera producido tal episodio, y aseguró que a lo largo del verano podríamos ver a la familia al completo, pero no ha sido así. Tal encuentro no se ha producido, la razón es todo un misterio, pero sí una realidad. Borja y sus hermanas no tienen trato. Y esa foto familiar es imposible.

Un vez concluidas las vacaciones, el matrimonio se trasladará a Londres donde tienen pensado instalar su residencia. Todo apunta que no quieren permanecer separados, Borja viviendo en Andorra y Blanca en Madrid, por motivos fiscales.