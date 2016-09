Froilán se va de fiesta por Bilbao con Morante de la Puebla

La infanta Elena siempre ha sido fiel seguidora de los toros, una afición que comparte con su padre el rey Juan Carlos y que han heredado sus hijos Victoria y Froilán. Esta temporada, la familia ha recorrido las plazas con motivo de las fiestas de San Isidro, Victoria, Palma o San Sebastián. La última visita a los ruedos fue en Vista Alegre, Bilbao, durante la Semana Grande el pasado 24 agosto. Allí toreaba Morante de la Puebla, que no realizó su mejor faena en su cita con los ruedos.

Los primeros en llegar a Bilbao fueron don Juan Carlos y doña Elena con unos amigos. Por otro lado, su exmarido Jaime de Marichalar con los hijos del matrimonio y su sobrino Amalio de Marichalar, que tiene la misma edad que Froilán. Los Marichalar fueron invitados a almorzar con la exsenadora del Partido Popular Pilar Aresti, amiga de la familia y también aficionada a los toros, tal y como cuenta El Economista.

El plan también incluía una buena comida en el restaurante Azurmendi, de tres estrellas Michelin, elegido por el propio rey emérito. Más tarde acudieron a la plaza y el nieto mayor de don Juan Carlos conoció a Morante de la Puebla, con quien hizo buenas migas, según fuentes cercanas. Juntos aprovecharon las fiestas y la verbena de la Semana Grande de Bilbao, donde se tomaron unas copas y aprovecharon para salir con algunos amigos.

No se sabe si fue la resaca postfiesta pero el día de después no fue el mejor en la carrera del torero. Morante se llevó una monumental pitada, como no se recordaba en la historia del recinto. Como siempre, los guardaespaldas del joven prohibieron las fotos en todo momento y la fiesta se alargó hasta el amanecer.

Es posible que haya sido la última juerga de Froilán en España, ya que sus vacaciones se han terminado y ya está en Virginia (Estados Unidos), para terminar sus estudios de bachillerato. Su deseo es volver a España y cursar aquí los estudios universitarios, pero sus padres prefieren que siga estudiando al otro lado del Atlántico, alejado del foco mediático.