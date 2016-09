La presentadora Cristina Pedroche ha presumido, de nuevo, de haber tenido unas estupendas vacaciones. Lo ha hecho en sus redes sociales, seguidas por miles de espectadores y fans, siempre pendientes de la última actualización de la imprevisible y pizpireta colaboradora de Zapeando.

Lo cierto es que Pedroche siempre da que hablar, tanto cuando concede una entrevista -ocasiones en las que acostumbra a expresarse con una sinceridad que puede crear malentendidos- o cuando toca fotografiarse de una manera, digamos, atractiva. Pedroche sabe cómo llamar la atención, tanto a propósito como no.

La imagen, tomada en Singapur -Pedroche ha acompañado a su novio, el chef David Muñoz, grabando la segunda temporada de El Xef-, ha sido colgada en su Facebook, acompañada de un enlace a su último post en el blog que mantiene en la revista ¡Hola!.

"Me he enamorado de Singapur… La final de mi primer año de Pekín se hizo allí y ya me gustó bastante, pero claro no es lo mismo ir a trabajar que estar más de "ocio", explica Pedroche, que en un descanso de la grabación se escapó con su novio de Londres a Singapur. Todas las imágenes muestran a una Pedroche feliz y entusiasta, aprovechando su tiempo al máximo.