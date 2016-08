Las horas que María León pasa con su ayudante de cámara

El estreno hace pocas fechas de la última película protagonizada por María León, Cuerpo de élite, ha tenido un gran despliegue promocional. Y a partir de ahora también un escándalo añadido porque en Coria del Río, localidad sevillana donde se rodaron exteriores del filme, sus ciudadanos están que arden, enfadadísimos porque el personaje que encarna la simpática y popular actriz sevillana, dice en un momento dado en el transcurso de la trama, que se desenvuelve en clave de comedia, la siguiente frase: "En este pueblo o te metes a puta o a guardia civil". Dentro o fuera de contexto, la expresión no cabe duda que puede herir a los habitantes del lugar. Y en esta ocasión, María encarna efectivamente a una guardia civil natural de Coria del Río y según el guión tuvo que pronunciar dicho párrafo. Ajena, por supuesto, a cuanto haya podido ofender a los corienses o corianos. Los responsables, en todo caso, serían quien ha firmado el guión y la empresa que haya producido la película.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, tras reunirse en un pleno con todos los concejales del Ayuntamiento ha dispuesto emprender acciones judiciales contra quienes se demuestre son autores y han permitido se incluya tal frase despectiva para algunos, ofensiva para la mayoría de sus ciudadanos, que suena en la película en boca de la actriz María León. El escrito del munícipe se extiende en consideraciones acerca de lo improcedente de tal comentario. Pensaba que el rodaje de Cuerpo de élite en Coria del Río iba a producir resultados favorables en la promoción de la ciudad como destino turístico. Y ahora se arrepiente de haber concedido los permisos para que se produjera la filmación. Gran parte del pueblo coincide con este criterio del alcalde y por ello se manifestaron públicamente muchos paisanos mostrando su malestar.

El señor González pretende, al menos, que la productora elimine de todas las copias que existan, la citada frase. Sin entrar en criterios jurídicos, que no nos corresponde emitir, no hay que olvidar que existe el término "ánimo jocandi" por el que en ocasiones parecidas, quienes en su condición de cómicos, artistas en general, escritores de humor o simplemente autores de textos de distintos géneros ya han pasado por casos semejantes, en los que se les ha querido encausar tras ser demandados por supuestas ofensas, para al final obtener del juez correspondiente una sentencia favorable, bajo la aceptación de que nunca quisieron injuriar a nadie. Insistimos –sin tomar como es natural partido alguno en la cuestión- que en Cuerpo de élite su argumento sitúa a una serie de agentes de distintas comunidades españolas unidos para combatir a un peligroso enemigo. Y esos personajes se manifiestan entre chistes y situaciones divertidas, pues la cinta pertenece al género de comedia, insistimos.

Por lo demás, lo que no debiera salpicar para nada a una estupenda actriz como María León, ella se encuentra en un momento óptimo de su carrera. A sus treinta y dos años cumplidos el pasado 30 de julio va encadenando trabajos satisfactorios en cine y en televisión. Sin ir más lejos el próximo 20 de septiembre inicia el rodaje de El móvil, junto a Antonio de la Torre, dirigidos por el almeriense Manuel Martín Cuenca, quien parte de la adaptación de la novela de igual título, original de Javier Cercas.

Y, dado el éxito de la serie de Antena 3 Allí abajo, donde encarna el personaje de la enfermera sevillana Carmen Almonte, de la que se han emitido en dos temporadas veintiocho capítulos, se espera una tercera, que tal vez pudiera ser la última, con algunos personajes desaparecidos y otros nuevos. Consumado el matrimonio de los dos protagonistas, María León y Jon Plazaola, el actor que representaba a un cirujano enamorado de Carmen, decidió retirarse de la serie, tal vez en la creencia de que ya su personaje de pretendiente desplazado no tenía mucho sentido. En cualquier caso se prevén incidencias y capítulos con otros actores que se incorporan como novedad, siempre en tono de comedia de situación, y contrastes entre caracteres y costumbres distintas de andaluces y vascos. Porque Allí abajo nadie pone en duda que surgió tras el éxito de la película Ocho apellidos vascos.

León y Juan Molina, en Cádiz | Gtres

El ayudante de cámara de Allí abajo resulta que es el novio real de María León. Andaluz como ella, fotógrafo de profesión, comparte desde hace tres años la vida con la actriz. Y no sólo eso pues durante la filmación de la serie puede suponerse que se pasan las horas juntos. Y hasta por la noche repasan los guiones al alimón. El afortunado novio se llama Juan Molina, ha pasado por épocas de llevar la cabeza completamente rapada, como una bola de billar, a tapar su corta cabellera con una gorra, luciendo poblada barba y un anillo de plata en su oreja izquierda. Tras ganar María uno de sus más relevantes premios – la Concha de Plata y el Goya a la actriz revelación- el tal Juan Molina se despachó en las redes sociales con este significativo mensaje, destinado por supuesto a su amor: "… gracias por cada una de las noches que me quedan por vivir contigo". Para derretirse…

María León, en serio o no sabemos si un poco en broma, decía hace algo más de un año que poco más o menos le había pedido la mano a su novio; es decir, que si quería casarse con ella, pero que Juan se había hecho el remolón. Estos días han vuelto a preguntar a la actriz, en uno de esos ya inevitables "photocalls" en el estreno de su última película, que para cuándo esa boda que parece no va a celebrarse nunca. Y ella ha seguido dando largas a los reporteros, comentando entre risas que a lo mejor de la noche a la mañana se van a que los case un juez o un alcalde, pero que pudiera ser que el enlace se celebrara en una pista de circo rodeada de payasos. De lo que no hay duda es que María quiere a Juan, y viceversa. Ya lo dijo ella hace tiempo: "Es el hombre de mi vida".