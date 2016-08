Las dos cantantes han compartido una carrera muy similar. Marta Sánchez fue la encargada de sustituir a Vicky Larraz en el grupo Olé Olé cuando esta decidió anunciar su marcha en 1998 y las comparaciones no tardaron en producirse, uno de los motivos que supuestamente enfrentó a las cantantes, aunque ellas mismas lo han negado en más de una ocasión.

Pero lo que sí que supuso un choque entre ambas cantantes fue la muerte del batería, Juan Tarodo. Aunque Marta en un principio confirmó su participación en el homenaje del músico que fue su novio, después optó por desligarse del proyecto y hacer unas declaraciones a Risto Mejide que no sentaron muy bien a sus compañeros: "No participé porque no me creí los intereses que había, porque no me gustó la canción del todo y porque no se me presentó un plan concreto del proyecto". Unas declaraciones que Vicky calificó de falsas y dañinas y que terminaron de enfrentar a Marta con sus antiguos compañeros.

Pero lo cierto es que la vida se ha empeñado en juntar a Vicky Larraz y Marta Sánchez; ambas han cosechado éxitos en sus carreras en solitario, han participado en Tu Cara Me Suena y son icono de los 80', pero no solo eso une a las cantantes. Las dos han fijado su residencia en Miami, lugar donde han quedado para tomar un café y seguramente aparcar sus diferencias. "Para que luego digan que nos llevamos mal", han sido las palabras con las que Vicky ha querido dejar patente de la buena relación y constancia del encuentro.