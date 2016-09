La actriz venezolana Rosanna Zanetti, conocida en nuestro país por ser la mujer que ocupa el corazón de David Bisbal, está muy comprometida con la situación de crisis que está viviendo su Venezuela natal y quiso hacer un reinvindicativo llamamiento a través de su perfil de Instagram.

En un vídeo, animó a sus compatriotas para que acudieran a la manifestación convocada en Caracas por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, protesta que fue bautizada como "La Toma de Caracas". "Todo las personas en el extranjero me preguntan si la crisis que se vive en Venezuela es tan fea como se ve en las noticias y mi respuesta siempre es 'no', no porque es muchísimo peor", comienza en el vídeo la novia del cantante.

La actriz continúa su mensaje concienciando del grave momento que vive el país. "No hay medicinas, no hay alimentos, no hay seguridad", asegura, y pone como ejemplo un terrible episodio que vivió hace tiempo en primera persona. "Muchos desconocen que yo hace ocho años sufrí un secuestro exprés y fueron las cuatro horas más eternas y horribles de toda mi vida".

1 de Septiembre #tomadecaracas por el #revocatorio2016 #democracia Unidos todos en oración por Venezuela 💛💙❤️ A video posted by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) on Aug 31, 2016 at 4:12pm PDT

"Hay una crisis económica, política y social que afecta a todos los venezolanos por igual, sin distinción. Por eso, el 1 de septiembre todos los venezolanos se han movilizado para exigir el referéndum revocatorio, de forma pacífica y organizada. Mi madre y mi hermano, mis tíos también, van a estar ahí", contó Rosanna.