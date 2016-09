Cuando el marqués de Sotoancho se encontró con Aramis Fuster en Sevilla

¿Estará el marqués de Sotoancho el primer día? Era la duda, debido al peculiar carácter del marqués, que planeaba sobre la crónica rosa de Es la mañana de Federico. Sin embargo, el alter ego del escritor y columnista Alfonso Ussía no faltó a su primera cita con los oyentes de esRadio, y se lanzó a comentar la actualidad social... no sin antes comentar la suya propia.

Y es que el marqués continúa descansando tras su verano en Francia. "No estoy cazando, vengo de Francia de hacerme los pies" -explicó en Es la mañana de Federico- "que es una costumbre que tengo de hace años.

"Cuando llego a casa en Sevilla con los pies destrozados me los arregla mi podólogo de siempre , Pepín Montoro. Y entonces todo lo que me hace mal Madame Revillou, me lo arregla él". El marqués también reveló que esa misma fechoría se la hicieron a los pies regios de Don Juan Carlos...

Al marqués también le parece mal el anuncio de Rajoy, que ha nombrado a José Manuel Soria para representarnos en el Banco Mundial. "Mira, sinceramente, me molesta mucho criticar lo español, pero es un desastre".

Pero el marqués también comentó la crónica rosa más actual. Confesó, por ejemplo, "haberse encontrado con Aramís Fuster una vez, en Sevilla. Crucé un poco la calle porque me dio susto, eran las diez de la noche y era invierno".