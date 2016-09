Rosa Benito enseña el cuerpo de 60 años que se pierde Amador... o no

En la revista ¡Qué me dices!, Rosa Benito apura el verano en bikini, mostrando una cuidada figura a sus 60 años. "El cuerpo que se pierde Amador ¿o no...?, deja caer el titular, tirando la piedra y escondiendo la mano. La excolaboradora de Sálvame presumió de curvas en su amada Chipiona, mientras se acerca cada día más a su ex, no solo geográficamente: ya se sabe que han coincidido por primera vez en meses en un homenaje familiar a "La más grande"... prueba definitiva de que algo está cambiando. Ahora, la revista va un paso más allá y se hace eco de lo contado por Kiko Hernández en Sálvame, y es que la pareja podría haber vuelto y se estaría viendo a escondidas. Una de las noticias de este "postverano" sería la de una inminente reconciliación... si Jacqueline -actual pareja de Amador- lo permite. "A ella la tienen que dar puerta. Cómo lo harán, no lo sé, pero para mí ya están juntos".

Otro que lo pasa bien en la playa es Pelayo, el estilista de Cámbiame, que acaba de ligarse a un diseñador italiano, Sebastián Ferraro, con el que pasa sus días de sol y arena. Y qué nos dicen de Justin Bieber, a bordo de un enorme barco con su nueva querida semiadolescente, Sofia Richie. Rosario Flores y Pedro Lazaga hacen lo mismo en aguas gaditanas. La cantante y coach de La Voz Kids disfrutó de unos días libres en, de nuevo, las aguas gaditanas.

En la revista Pronto, Felipe y Letizia. La revista nos muestra el barco de sus vacaciones croatas secretas; el barco de la polémica en el que habrían pasado entre el 13 y el 20 de agosto navegando por el Adriático. De nombre Dolce Vita, mide 34 metros y tiene dos cabinas principales "king-size", otras dos con cama doble y una cuarta que permitiría alojar hasta a 13 pasajeros. Los acabados en madera son de lo más lujosos, y cuenta con jacuzzi o conexión a internet en alta mar. Cuesta, como se dijo en su momento, 32.000 euros a la semana. Otras vacaciones son las de Rudy Fernández y una embarazadísima Helen Lindes, pero éstas no han acarreado polémica ninguna.

En Interviú desnudan en portada a Nieves Triviño, la novia del papa del Palmar de Troya Gregorio XVIII, unos días antes de su boda el 11 de septiembre. De profesión animadora sociocultural en Monachil (Granada), ha logrado que el cismático expapa lo deje todo por amor tras tres décadas de celibato. Dice que quiere "callar bocas", que dice que Ginés la coarta, y que hay obispos que se la insinúan enviándola imágenes sexuales. Además, la excapitana de la selección de waterpolo, Jennifer Pareja, se confiesa tras despedirse de la alta competición, asegurando que no haber sido seleccionada fue un "golpe durísimo".