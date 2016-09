El torero Julio Benítez ha hecho una visita relámpago a Madrid para asistir al desfile de la nueva colección de Primavera Verano 2017, de la firma Emidio Tucci. La carrera de Benítez no hace más que ascender, a pesar de la gran crisis por la que está atravesando el mundo del toro. Algo de lo que se siente muy satisfecho: "He tenido una buena temporada, en verano tampoco he parado,aunque también he pasado unos días en Marbella y Tarifa. Todavía tengo unas corridas pendientes y me voy a Ecuador y Venezuela, a pesar de lo complicado que está todo", comentó.

Respecto al divorcio de sus padres, el diestro lo tiene muy claro. "Su divorcio ya es oficial, es una decisión tomada por ellos, yo lo que deseo es que ellos sean felices. Es cierto que no es agradable; en estos momentos una reconciliación es impensable, mi apoyo es para los dos aunque las madres son más sensibles. Afortunadamente hay cordialidad entre ellos, y que yo sepa, no ha habido terceras personas", así lo explicó.

Por el momento, Julio Benítez no piensa en boda a corto plazo, como el mismo me comentó. Está muy bien así, aunque no lo descarta para más adelante. Por el momento está volcado en su carrera, y muy agradecido al apoyo recibido por parte de Casa Real hacia el mundo taurino. "Agradezco mucho a Froilán, el hijo de la Infanta Elena, la defensa que hizo de la fiesta, siempre han mostrado su apoyo y es muy satisfactorio. Cierto es que a veces se ponen las cosas difíciles, pero como dice mi padre no es imposible, y el mundo del toro ha tenido sus subidas y bajadas. Pero a pesar de todo, siempre diré que soy torero, y subo mis fotos a las redes sociales a pesar de los ataques sobre todo en las redes . Las más fuertes han sido a raíz de la muerte de Víctor Barrios, recibí comentarios muy desagradables, aunque tengo que reconocer que a nivel personal nunca me han increpado", declaró.