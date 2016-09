Las 5 diferencias entre las dos bodas de Rocío Carrasco

El 31 de marzo de 1996, hace ya más 20 años, Rocío Carrasco contrajo matrimonio con Antonio David Flores en una de las ceremonias más esperadas del cuore. La única hija de Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco se casaba con apenas 18 años y embarazada. Mucho ha cambiado su vida desde aquel primer enlace hasta este 7 de septiembre, día en el que se casa con su novio Fidel Albiac. La tensa situación familiar no le quita la ilusión de disfrutar del (otro) día más feliz de su vida. En CHIC hacemos un repaso por el antes y el ahora de las bodas de Rociíto.

El lugar. La joven pareja celebró su enlace en la ermita Las Vírgenes, en la finca Yerbabuena en Sevilla, propiedad de su madre y de su marido José Ortega Cano. Allí se dieron el sí quiero el torero y la madre de la novia y allí casaron a Rociíto y Antonio David. Una propiedad con gran valor sentimental para el diestro que sin embargo terminó vendiendo en 2013. Ahora, Rocío y Fidel han elegido la finca Valdepalacios de Toledo para su enlace, un hotel de 5 estrellas con todos los lujos en el que se hospedarán los invitados más especiales y que acogerá una fiesta que durará tres días.

La fecha. La primera boda se celebró un nublado día de marzo, en concreto el Domingo de Ramos de aquel año. La razón por la que se eligió aquel día no fue otra que el embarazo de la novia, que por entonces estaba de pocos meses. La segunda tendrá lugar en septiembre, una fecha típica de la temporada de bodas. Son muchas las parejas que esperan para casarse el mes más fresco del verano, pero la casualidad ha hecho que el enlace se celebre uno de los septiembres más calurosos que se recuerdan. Las máximas estos días llegan a los 40 grados, así que seguro que Rocío recuerda con especial calidez el día de su boda.

El vestido. En la mente de muchos quedó grabado a fuego el vestido que lució Rocío en aquel primer enlace. Las modas eran otras, claro está, pero al verlo ahora, seguro que Rociíto se arrepiente de haberlo llevado -aunque sea un poquito-. El diseñador Antonio Ardón firmó aquel traje de corte clásico, de raso y en color marfil, al que acompañaron una torera y hasta siete metros de cola. Para la nueva ocasión, tenemos que esperar a ver imágenes del enlace para ver detalles del vestido de novia, del que sólo conocemos el diseñador: Hannibal Laguna. Sólo nos hacemos una pregunta, ¿llevará en el cuello la enorme cruz de platino y diamantes que lució en el primer enlace y que también llevó su madre?

Los invitados. No se podía esperar menos de la boda de la única hija de Rocío Jurado. Aquel domingo de 1996 estaban invitadas 800 personas y fue una fiesta por todo lo alto. Entre los invitados, rostros conocidos como María Teresa y Terelu Campos, Los del Río, Nieves Herrero, Massiel y numerosos amigos, conocidos y familiares de los novios. Para esta nueva ocasión, los novios rebajaron el número de invitados a 230, pero las ausencias serán notables. Rocío echará en falta a su querida madre, pero ella misma se encargará de que esté presente con numerosos detalles que ha preparado para la ceremonia. En esta ocasión no acudirá Ortega Cano ni casi ningún miembro de la familia, que no han sido invitados a la boda. El invitado y confirmado más polémico: su hermano José Fernando, el único familiar cercano que estará presente en el enlace. Ni siquiera irán sus hijos Rocío y David, es sabido que con ella no se habla y con él lleva sin tener contacto todo el verano.

Rocío y Fidel

El novio. Evidentemente. Roció pensó que aquel guapo Guardia Civil de 21 años le haría feliz el resto de su vida. Hasta su madre estaba en contra de aquella boda porque pensaba que eran muy jóvenes. Sabiduría maternal una vez más. Pues bien, dos hijos y tres años de matrimonio después, la pareja se separó entre rumores de infidelidad y con una larga pelea por la custodia de los hijos por delante. Ahora, Rociíto se casa muy feliz con Fidel Albiac, al que conoció hace 16 años en Chipiona y quien ha sido su gran apoyo en los momentos más difíciles.