Crisis entre René Ramos y Vania Millán

Los rumores sobre un distanciamiento entre Vania Millán y René Ramos, hermano del futbolista Sergio Ramos, llevan un año sonando con fuerza, y ahora parece que es una realidad. La pareja se casó hace dos años y podrían haber puesto punto y final a su matrimonio, tal y como afirmó Kiko Hernández en Sálvame. Desde hace tiempo no hacen vida en común y la cosa se puso seria cuando en 2015 aparecieron unas fotos de René acompañado de Ana, una joven de 26 años. En aquel momento, Vania se encargó de negarlo todo, tachó las fotos de "montaje" y aseguró que estaban a punto de irse de vacaciones.

De aquello hace ya un año y, desde entonces, el matrimonio ya no se deja ver en redes sociales y mucho menos en apariciones públicas. En las fotos que ha colgado Vania durante este verano no hay rastro de René, ni siquiera en la última foto familiar que colgó: "Con mi family guapa #pequeñascosasquetehacenfeliz", escribió, aunque muchos de sus seguidores se preguntaban dónde estaba su marido.

Con mi family guapa....#pequeñascosasquehacenfeliz #family 😜 A photo posted by Vania Millán Miras (@vaniamillan) on Aug 30, 2016 at 11:16am PDT



Sí es cierto que ella ha confesado en alguna ocasión que a René no le gustan las redes sociales, pero algunas de sus últimas publicaciones dan que pensar. "La vida es un eterno comienzo, mientras sepas como volver a empezar… nada estará perdido. "Hoy elijo.… Vivir en base a mis decisiones, no a la suerte; Crear cambios, no excusas; Ser motivada, no manipulada; Ser útil, no utilizada; Dar lo mejor de mi, no competir; Elijo darme a mi misma amor, no lástima; Elijo escuchar mi voz interior, No la opinión de los demás sobre mi..… ¿Y tú ....qué eliges?", dicen sus mensajes misteriosos.