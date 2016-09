El "negocio redondo" y la enorme "contradicción" tras la boda de Rocío Carrasco

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Carmen Jara para tratar todos los asuntos de la actualidad social. Centrada esta vez en la inmensa boda (con exclusiva de por medio) de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, que lleva teniendo lugar desde el miércoles y que se extenderá a lo largo de tres días.

El inicio de la ceremonia, que estaba previsto para las seis y media, se ha retrasado hasta las ocho debido a las altas temperaturas, aunque el desfile de invitados ha sido continuo a lo largo de toda la tarde. El menú, a cargo del chef José Carlos Fuentes, del restaurante Tierra, con una estrella Michelín, constará de veinte platos, no tendrá tarta nupcial y, además, está previsto que se sitúen tres rincones gourmet: uno de quesos, otro de comida asiática y otro de pescaíto frito.

Una boda pagada mediante una sustanciosa exclusiva que hace pensar en tiempos pretéritos de la prensa rosa. Se habla -desveló Beatriz Cortázar en esRadio- de 150.000 euros de la boda que serían sufragados por la propia revista ¡Hola!, que adelantará su edición de esta semana hasta el domingo. Pero aún hay más: "Aparte de la boda, se hablaba de cerca de 200.000 euros libres de gastos, solo para ellos". El monto total, por tanto, ascendería a más de 300.000 euros para la revista.

No obstante, aparte de la cuestión dineraria, lo que extraña de la boda es la ya conocida actitud de Rocío, que se ha hecho acompañar por decenas de personajes televisivos pero no de su familia: ni sus hijos -tal y como desveló su ex, Antonio David- pero tampoco sus hermanos Gloria Camila o José Fernando, como tampoco Ortega Cano o su tío Amador, con quien se lleva rematadamente mal. "No es normal -opinó Cortázar-, que vocifere en todas partes que se casa y que es la mujer más feliz del mundo, cuando no invita a sus hijos, sus hermanos legales, sus tíos carnales... nada, a nadie. Rociíto es una contradicción".

Algo que delata que, en el fondo, esto es un "negocio" que paga la revista. "No les cuesta nada, y se llevan un dinero. Es un negocio redondo, una exclusiva de las caras". ¿Tiene necesidad de dinero, Rociíto? ¿Desconocemos su verdadera situación económica? Hay que recordar que ella es la heredera universal de Rocío Jurado, "la dejó mucho mejor que sus hermanos"... nada de esto ha impedido, sin embargo, que se lleve mal con ellos.

Tal y como apuntó Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, "hay gente que odia a su familia". "Cuando hace cuatro años que no la ves [a tu hija] y no la invitas a tu boda, ¿cómo vas a reanudar esa relación? Eso es una herida que no se cierra jamás".

En todo caso, todo lo que ocurre dentro de la finca toledana de Valdepalacios, en El Torrico, es absolutamente secreto. Hay fuertes medidas de seguridad para asegurarse de que no chafen la exclusiva, todo ello pese a que "no es legal que te requisen el móvil, aunque nadie debería sacarlo. Si lo sacas, estaría mal visto y te pueden decir algo los de seguridad", explicó la periodista en Es la mañana de Federico. Hay que tener en cuenta que a la boda van también invitadas tan destacadas -y hasta cierto punto, inesperadas- como las cantantes Chenoa y Paulina Rubio.

En total han sido 230 los invitados a una boda que pone el broche de oro a los 16 años de relación de la pareja, que este jueves tienen previsto llevar a cabo un almuerzo en el campo en el que podrán recordar, junto a sus familiares y amigos, los momentos más emotivos de este día tan especial.