¿Está Alba Carrillo enamorada?

Las redes sociales son un libro abierto en el que seguir al detalle la vida de nuestros famosos preferidos y a algunos como Alba Carrillo les gusta ponernos al día de las novedades. La modelo y presentadora ha publicado en su cuenta de Instagram unos versos de Los charcos, una romántica canción de Dani Martín que nos han hecho pensar.

"Que me arranques las entrañas y me mires más adentro donde sólo vivo yo; que me saques esos miedos y los tires a los charcos y pisarlos tú yo, y en los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas, nacerás cada día por amor, me traerás con el pie la Luna llena tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó y tendrás que pintarme las estrellas cuando el cielo no las saque por temor", son los versos que Alba ha compartido.

Su divorcio de Feliciano López se ha convertido en una de las historias del verano, lo que no quiere decir que no esté abierta al amor. Tras protagonizar un sonado tonteo en directo con Matías Roures durante el programa Hable con ellas, quedó claro que está dispuesta a olvidar al tenista. Este verano, las cámaras captaron a la modelo acompañada de un hombre que resultó ser su mejor amigo de la infancia. Ahora deja un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram y parece que lejos quedan aquellas lágrimas y caras largas que acapararon las revistas del corazón. ¿Nos sorprenderá con un nuevo amor para este otoño?