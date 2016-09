Aramís Fuster vuelve a 'Sálvame Deluxe' entre insultos y amenazas

Las últimas visitas de Aramís Fuster al plató de Sálvame Deluxe han resultado de lo más singulares. La semana pasada incumplió su promesa de no regresar, pero terminó confesando que su carrera profesional como pitonisa no era más que una estafa. Pues bien, el viernes regresó a Telecinco para conocer las respuestas del su polideluxe y se vivieron algunos episodios de tensión, aunque también momentos de risa.

Entre sus momentos más extraños, la no pitonisa mantiene que "Fidel Castro ha muerto, y utilizan un doble porque no interesa que se sepa la verdad". También aseguró que llegó a convertirse en millonaria gracias al ocultismo, pero que "como lo he gastado todo, ahora estoy arruinada".

Como era de esperar, también hubo enfrentamientos. Uno de los momentos más tensos fue cuando Kiko Matamoros hizo un mal comentario sobre el pecho de Aramís Fuster y ella, con el carácter al que nos tiene acostumbrados soltó, tal y como recoge la página web de Telecinco: "Con tus pellejos me hago yo unas bragas", lo que provocó las carcajadas del público.

Lydia Lozano también tuvo su encontronazo con la "pitonisa" después de llamar "estafadora". Muy enfadada, Aramís le respondió: "Voy a soltar finalmente el apodo que te tengo : La chupapo'. Un comentario que indignó a los compañeros. ¿La contestación de la colaboradora? "La diferencia es que tu cobras por hacerlo", respondía Lydia levantando los aplausos del público. Un show de mal gusto que confirma que Aramís Fuster no es la invitada preferida del programa.