Aunque el vestido de fiesta ya se había filtrado por Instagram, este domingo se han conocido todos los detalles de la boda de la que se lleva hablando semanas. Rocío Carrasco y Fidel Albiac son los protagonistas absolutos de la portada de ¡Hola! en una exclusiva que ocupa 47 páginas.

La hija de Rocío Jurado aparece en las fotos en los instantes previos a la ceremonia y ya con el vestido de novia, de Hannibal Laguna, del que, dice, fue una sorpresa y que surgió de la relación que guarda con el diseñador, que vistió también a varias invitadas, como Chenoa y Marta Torné. El vestido, bordado con 5.000 microcristales de nácar, como detalla ¡Hola!, está inspirado en los nardos blancos que gustaban a la cantante. El peinado, de Cheska, consistía en un informal moño bajo.

Según cuenta ¡Hola!, la boda estuvo marcada por las lágrimas de la novia y también de las invitadas. "¡Que te como la cara porque te quiero!", soltó la hija de la Jurado a su ya marido, Fidel Albiac, justo después de intercambiar los anillos. Dice que le salió del alma porque estaba con la gente que más quiere.

Su padrino fue su tío Antonio Carrasco, de enorme parecido con su padre, el boxeador Pedro Carrasco. Con ella estuvo también su prima Chayo, hija de Amador Mohedano y Rosa Benito. Cuenta Chayo que su madre tenía el vestido listo y la peluquería reservada pero que en el último minuto decidió no asistir. No aclara por qué. Las Campos, protagonistas de la primera parte de la exclusiva y consideradas parte de la familia por Rocío, también acapararon protagonismo. Pero como estaba previsto, no hubo ningún miembro del clan Jurado más. En este contexto, llaman la atención las declaraciones de la novia a la revista: "Todos los que estaban eran imprescindibles". No dice nada de sus hijos ni de sus hermanos.

Rocío hizo presente a su madre a través de la música: en la ceremonia Miguel Poveda cantó Vibro. Y en la fiesta posterior, la cantante Laura Gallego interpretó algunos de sus temas más famosos. También cantaron Chayo, el propio Poveda y Juan Peña, además de la propia novia, que según atestiguan las fotos, no paró de bailar tras cambiarse de vestido. Era también un modelo de Hannibal Laguna, en blanco roto con cristales plateados, de corte asimétrico y con el hombro al aire. El pelo lo llevaba ya suelto.

En las declaraciones que acompañan a las imágenes, Rocío Carrasco define varias veces el día como el más feliz de su vida y destaca cómo los que la acompañaron, un total de 230 invitados entre los que destacaban sus amigas de Hable con ellas, Paulina Rubio -que se llevó el ramo- y Lara Dibildos, eran "toda la gente que nos quiere". El reportaje previsiblemente seguirá dando de sí esta semana.