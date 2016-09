Con la decisión casi tomada de hacer acto de presencia en la boda de Rocío Carrasco, convirtiéndose así en una de las pocos miembros del clan familiar de los Jurado presentes en el evento, Rosa Benito decidió finalmente ausentarse del gran enlace. ¿Cual es la razón de esa brusca negativa?

Según asegura El Programa de AR, una llamada habría sido la causante del súbito cambio de idea. Y su autora podría ser Gloria Mohedano, hermana menor de Rocío Jurado y Amador, que habría dicho a la ex de éste -con quien se producen ahora los primeros conatos de acercamiento tras muchos meses despotricando- que se olvidase de acercarse a la familia si acudía.

"Si vas a la boda no vengas al balcón. Si no vienes al balcón, olvídate de nosotros", ha asegurado que le dijeron en esa llamada -realizada desde Chipiona- la periodista Paloma García Pelayo. "Y si no vienes al balcón, olvídate de nosotros", fue la segunda parte de la advertencia de Gloria, sin duda la hermana más desconocida y discreta del clan.

Esa sería la explicación de una ausencia de última hora, tan "in extremis" que Rosa Benito estaba ya peinada e incluso vestida para desplazarse a la finca de Toledo donde tuvo lugar la gran boda de tres días. Dado que Gloria Mohedano es la propietaria legítima de Mi abuela Rocío, legada por la cantante en su testamento y donde se encuentra "el balcón donde se reúnen todos", todo apunta a que habría sido ella la autora de la llamada.

Rosa Benito, a diferencia de la mayoría del clan Jurado (Ortega Cano, José Fernando, Gloria Camila, Amador...) sí fue invitada a la boda, lo que certifica la evidente ruptura en dos de la familia. Rosa tuvo que elegir entre ponerse de un lado u otro de una familia dividida. Y la llamada que frenó su asistencia se produjo a última hora, tanto que Rosa Benito ya estaba peinada, maquillada y vestida para la señalada ocasión.