Los reyes llevan a Leonor y Sofía a su primer día de colegio

La princesa Leonor y la infanta Sofía han comenzado el curso escolar como el resto de chavales y niños. Las hijas de los Reyes de España han llegado en coche en su vehículo habitual, un poderoso Audi con los cristales traseros tintados.

Don Felipe conducía su propio coche y la reina Letizia iba en el lugar del copiloto. Doña Letizia ha bajado la ventanilla y ha aprovechado para saludar a la prensa allí presente, que aguardaba la llegada de la Familia Real.

Para no alterar el funcionamiento del centro de Santa María de los Rosales en el que estudian, los monarcas han preferido no hacer el tradicional posado no oficial con el que nos agasajaban a los medios, y entrar así en coche.

Desde el año 2012 no se ha vuelto a inmortalizar a las niñas con los Reyes a las puertas del colegio donde también estudió su padre siendo príncipe de Asturias. Aunque buena cuenta pudimos dar de las niñas en el colegio el día en el que la princesa Leonor tomaba su Primera Comunión.