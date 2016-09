Alba Carrillo la lía también en Ana Rosa: "No voy a ser la nueva Belén Esteban"

Alba Carrillo ha intervenido por teléfono en El Programa de AR para tratar de atajar las duras críticas a raíz de su brusca huida del plató del primer debate de Gran Hermano 17, el pasado domingo, tras un tenso rifirrafe con Ylenia.

Aunque -explicó- su intención era "en realidad" explicarse "un poco porque este verano" le habían "dado mucha caña en este programa".

En principio, Alba quería pedir que dejasen a su madre en paz:"Con mi madre no hagáis circo, por favor. Yo sí estoy en este circo mediático pero ella no, y diré que cierre su cuenta de Instagram porque se malinterpreta todo lo que decimos".

Pero Alba criticó a continuación a Antonio Rossi, colaborador del programa, y también a Lequio, ambos en plató... y acabó enzarzándose en una nueva y áspera discusión.

Al primero le reprochó, enigmática, las informaciones que obtiene de ella provenientes de "su nuevo mejor amigo". Más tarde, preguntada por un incrédulo Rossi, Alba desveló la identidad de ese supuesto mejor amigo... que no es otro que su ex, el tenista Feliciano López: "Creo que patinas mucho, pero no te lo voy a explicar", sonrió el periodista.

Pero la tensión subió más con Lecquio, que refiriéndose a la madre de Carrillo, aseguró que "a mí tu madre me encanta, te hace más primitiva. Me gustan las madres viscerales". La modelo, sin embargo, malinterpretó (o no) las palabras del conde, y saltó al trapo: "Primitivo eres tú. Siempre dices cosas pero no voy a entrar porque no voy a ser la nueva Belén Esteban".

Carrillo, sin embargo, ya estaba en territorio de Lecquio: "Me encanta tu obsesión por hacerte la víctima", le dijo muy sonriente. "La clase hay que tenerla, no voy a entrarte", contestó ella. Y él, después: "Lo que pasó el otro día en Gran Hermano te define perfectamente".