Eva González y Antonio Burgos, a tortas por el traje de Cayetano

Pelea en Twitter entre Eva González y el columnista de ABC, Antonio Burgos. Todo a raíz de las palabras dedicadas por el periodista al traje de luces de Cayetano Rivera, marido de la presentador de MasterChef, y que ella misma diseñó.

"Mamarracho y azabache", escribió Burgos en un "tuit" que enlazaba a un texto del diario ABC dedicado al traje de Cayetano, blanco y con bordados negros, dedicado a la ciudad de Ronda. Una crítica que enfureció a la modelo y presentadora, que no dudó en reprender al escritor y dar inicio a un tenso enfrentamiento que culminó cuando Burgos bloqueó la cuenta de González.

Así fue el traje goyesco que Eva González diseñó a Cayetano Rivera

¿Mamarracho y azabache? https://t.co/yKkbkbmf7p — Antonio Burgos (@AbeInfanzon) 12 de septiembre de 2016

"¿Me puede definir usted cuál es exactamente el color mamarracho?", preguntó una enfadada Eva González. Burgos contestó que era "color no ni ná, color anda que no...". Eso no arregló las cosas, en tanto la diseñadora insistió: "Está claro que para gustos, colores (a éste se le llama mercurio) y para faltas de respeto, las suyas".

Finalmente, el periodista zanjó la discusión asegurando que "aquí no hay gresca alguna"... antes de bloquear la cuenta de la modelo.