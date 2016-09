Tamara Gorro relata su increíble historia tras dos años en Rusia

La revista abunda en la historia de la pizpireta Tamara Gorro, que regresa a España desde Rusia, donde su marido, el futbolista Ezequiel Garay -a quien conoció gracias a su etapa en Sálvame-, ha jugado dos años hasta su nuevo fichaje por el Valencia CF. A sus 29 años, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa tiene un hijo (por gestación subrogada) y una categoría que antes le era ajena: la de reina de internet (tiene más de un millón de seguidores en redes) y acaba de incorporarse al programa de María Teresa Campos, Qué tiempo tan feliz.

"Estos dos años en Rusia se me han hecho largos, vivir con la niña allí era difícil, a un bebé no lo puedes sacar a la calle a menos de 20 grados", confiesa Tamara Gorro a la revista Lecturas. Ella, no obstante, rechaza la categoría de WAG correspondiente a las mujeres de futbolistas: "No soy la mujer de uno, soy la mujer de Ezequiel Garay. Lo dejé todo por amor y lo volvería a hacer".

Su vida es "normal", o así la cataloga ella. "Tengo bolsos de marca falsos, uno que se está destiñendo. Nunca me verás con uno original. Nos mudamos a otra zona porque es más segura, no por estatus, y mi coche lo he heredado de mi marido". No obstante, el dinero de su marido sí le ha servido para formarse "y después de diez años puedo decir que ya sé hacer televisión".

La entrevista se retrotrae a cuando conoció a su marido. "Colaboraba en Sálvame cuando me escribió un amigo para decirme que me quería conocer. Dije que ni de coña, que para acostarme con él y adiós, no. Pero me dijeron que lo mismo me iba a dar una información y le di permiso para que le dieran mi número". Cuenta Tamara que Ezequiel le escribió, pero como no tenía nada que ver con el programa decidió no contestar. Y así pasaron los días, hasta que empezaron a hablar. "Busqué su foto en internet y no me gustó nada físicamente, pero me encantaba, éramos amigos". Cuando él le invitó a su casa, pensó que era su hermano, porque en las fotos parecía 15 años más joven y "estaba horroroso". El que la abrió, sin embargo, "era guapísimo".Tras este flechazo en persona, Tamara se dio cuenta de que era "normal".

Tamara Gorro también habla de uno de sus más dolorosos percances: su madre casi muere en un avión. "Volvíamos mi madre, y mi hija y yo de San Petersburgo en un viaje nocturno. Estábamos durmiendo y le dio un ataque epiléptico, estuvo a punto de morir". Por suerte, había dos pasajeros que eran médicos y ayudaron a que se recuperase, pero fue difícil: "Aterrizamos de emergencia, estuvo dos días hospitalizada". Según Tamara, ayudó que solo tuviera 49 años.

Y un secreto curioso sobre Isabel Pantoja: "Mentiría si te dijera que he tenido relación, aunque hemos hablado mucho por una circunstancia concreta que nunca desvelaré. Ha tenido detalles muy bonitos, uno con mi abuela que siempre le agradeceré".

Ahora, tras muchas frustraciones, tiene una hija por gestación subrogada, y es la mujer más feliz del mundo. Con la madre de su hija habla "todos los días por Wathsapp. Es lo mejor que pude hacer, ha cuidado a mi hija nueve meses".