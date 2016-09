Will Smith, acusado de pagar para silenciar a un amante gay

En esta edición de Es Sexo, Ayanta Barilli y Eva Guillamón hablaron sobre si el nivel de sexo había bajado en los últimos años. En el día a día, ocupamos la cabeza con problemas y dejamos a un lado asuntos que también son importantes, como el mantener relaciones sexuales.

Después comentaron en el informativo ardiente que Will Smith fue acusado de pagar para que no hiciera pública su relación con Duane Martin. Según desveló Radar Online, pagó dos millones para que no saliera a la luz una serie de imágenes del actor con su amante.

Por lo visto, Martín y su esposa se declararon en quiebra y, el 16 de mayo, el administrador del procedimiento que llevaba su caso les pidió el ordenador de la familia. Estos se negaron a dárselo y fue ahí cuando saltaron la alarmas.

Según informó el medio, la pareja aseguró que en él había material confidencial de "otras figuras públicas con respecto a asuntos privados" que es "muy buscado por la prensa del corazón".