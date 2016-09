Alejandra Silva fue una de las muchas invitadas que acudió al espectacular desfile organizado por la firma Aristocracy para presentar sus últimas creaciones. La novia de Richard Gere acaba de firmar la sentencia de un difícil divorcio, pero está feliz junto al actor, como ella mismo me confirmó. "Soy la mujer más feliz del mundo junto Richard, dentro de unos días viene a Madrid y juntos iremos al festival de cine de San Sebastián donde se proyectará la película Invisible, que él escribió hace unos años, y cuyos beneficios siempre van destinados a causas solidarias. Los dos estamos volcados en esto, y en España yo llevo toda la gestión, mientras que él lo hace en USA", declaró.

A la española de origen gallego se le ve feliz, aunque planes de boda a corto plazo, por el momento, no hay. "Estamos bien así, Richard viene con mucha frecuencia y cada vez pasa más tiempo conmigo, aunque procuramos que no se nos vea demasiado.Lo que si te puedo decir es que me aporta tanto a mi vida que no puedo sentirme mejor", afirmó.

Alejandra tuvo un hijo que ya tiene 3 años de su anterior matrimonio, y al preguntarle por él, comentó que estaba muy bien, y por el comienzo del colegio, que "no lo llevaba nada mal".

El lugar elegido para el original desfile fue una antigua estación de metro junto a la madrileña estación de Chamartín, en la que se puedo ver a las modelos, todas vestidas de negro, luciendo una creaciones totalmente impactantes, como collares inmensos cayendo por las espaldas de las maniquíes, hombreras muy exageradas en forma de cornamenta o pulseras que recordaban a la época griega.

Carlos P. Gimeno y Alejandra Silva | Archivo

Una vez concluido el desfile, cena en uno de los restaurantes más de moda de Madrid, Amazónico, donde hubo una magnifica cena perfectamente organizada por sus dueños, Sandro y Marta, propietarios del mismo al igual que El Paraguas, Ten con Ten , o Quintín, lugares donde es imposible conseguir una mesa, y a la que asistieron todos los invitados, como Antonio Carmona y su mujer Mariola Orellana, Sara Verdasco, la hermana del tenista, el interiorista que ha decorado el restaurante, y tantos otros como Lázaro Rosa-Violan, recién llegado de Nueva York, donde reside gran parte del año, Cari Lapique con sus hijas Caritina y Carla, o la actriz Raquel Meroño, entre otras.