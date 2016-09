Anabel Pantoja: "Es rotundamente falso lo de la herencia de Juan Gabriel"

"A mí me consta que mi tía no ha recibido ningún piso como herencia", ha repetido una y mil veces Anabel Pantoja sobre la información publicada esta semana sobre la herencia del cantante Juan Gabriel.

El astro mexicano habría regalado a la tonadillera Isabel Pantoja nada menos que un piso en Chueca de más de 200 metros cuadrados. Una herencia millonaria que, en tiempos de precariedad para la artista recién excarcelada, sin duda podrían venirle muy bien.

Eso es lo que publicó Diez Minutos, y lo que niega tajantemente Anabel Pantoja. "A mí me consta que es incierto, se supone que cuando se abra o se lea el testamento, cabe la duda o la posibilidad que le deje". La sobrina de la Pantoja lo niega tajantemente en Sálvame esa información... pero en realidad no del todo.

"Yo soy Juan Gabriel y me sobran casas, y si me da la gana no una, sino treinta y tres casas a ella, por qué nos va a alarmar". Anabel trata de atajar rumores sobre lo que podría hacer Pantoja con la casa, ese "está deseando cogerla para venderla" que planea por la mente de algunos.

No obstante, ese punto de vista lo negó tajantemente Kiko Matamoros, que da por ciertas las informaciones que proporcionó el hermano de Isabel, Agustín Pantoja, en base a conversaciones que tuvo con la familia de Juan Gabriel. Ella lo niega tajantemente, "por lo menos hasta que se abra, se lea y se cante".

¿Podría darse que se abra el testamento y exista? ¿O que la intención de Juan Gabriel fuera esa? "Yo opino que no", dijo Anabel en Sálvame... arriesgándose a que cuando se valore el testamento ella pueda estar equivocad.