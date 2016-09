Salen a la luz los mensajes privados del Pequeño Nicolás al rey Juan Carlos

Vanity Fair saca a la luz los mensajes del teléfono de Francisco Nicolás, más conocido como el Pequeño Nicolás. en los cuales se ve la relación del joven con la Casa Real, el abogado Javier de la Rosa y numerosos ministros. En el texto se puede leer, por ejemplo, un mensaje lleno de agradecimientos por su trabajo en estos años que le envió el joven al rey emérito Juan Carlos tan solo dos horas después de abdicar, a un teléfono que, según la versión del joven, le proporcionó Arturo Fernández como el número privado de Juan Carlos. El supuesto Jefe de Estado, recién anunciada su abdicación, le devolvió el detalle contestándole: "Millones de gracias por esas palabras. Un abrazo. JC".

Sin embargo, sus mensajes con don Juan Carlos no quedaron allí y días más tarde Fran volvió a escribirle un par más para decirle que "le gustaría verle urgentemente", pero en estos casos nunca recibió respuesta. Eso no detuvo a Gómez Iglesias e insistió llamándole, pero nadie cogió el teléfono.

Su contacto con la Casa Real no se limitó solo a Juan Carlos, sino que se escribió y quedó con Carlos García Revenga, secretario de las infantas en esa época. Aunque éste siempre ha negado haber tenido cualquier tipo de relación con el joven, ahora la revista publica los mensajes que desmienten la información. "Hola Fran. Te parece a los 17:00 en la cafetería de Arturo Delfines?. Abzs C" o "No te he podido coger el teléfono porque he estado todo el día conduciendo y con mi jefa al lado (…)", son algunos de los mensajes de exsecretario a Francisco Nicolás.

Se mandaba mensajes a sí mismo como "Jaime García Legaz"

Además, según cuenta este viernes El Español, los investigadores concluyen que los delirios de Gómez Iglesias llegaron a tal punto que se mandó mensajes de texto a sí mismo haciéndose pasar por el secretario de Estado, Jaime García-Legaz.

Así se desprende del último último informe de la Policía entregado al juez de Madrid Arturo Zamarriego, al que ha tenido acceso el diario de Pedro J. En este informe se concluye que el pequeño Nicolás utilizó un teléfono suyo para mandarse mensajes a otro teléfono del cual era usuario. Pero resulta que en uno de los teléfonos se tenía grabado a sí mismo en el segundo móvil como 'Jaime García-Legaz', y desde el cual se mandaba mensajes así mismo.

Su relación con Javier de la Rosa

A todos sorprendió su relación con el economista Javier de la Rosa, implicado en el caso KIO. El famoso pequeño Nicolás, utilizando sus argucias y labia, consiguió convencer al catalán de que trabajaba para el Gobierno y que tenían que quedar para paralizar todo lo referente a la independencia catalana.

Después de esa reunión, tuvieron conversaciones ilegibles sobre "mortadela" -término usado para referirse al dinero- ya que éste estaba preocupado porque eso, "la mortadela", no llegaba. "Razones a dar a S o a quien sea más eficaz, para comer mortadela: Éste ha colaborado sin más que una promesa. Ha aportado información (toda ella veraz) para el posible acuerdo con los p [Pujol]. Me ha tenido hasta en su casa para pasar desapercibido. […] Le convencí de que con 100grs y unos grs más adicionales, aceptara no solamente lo realizado, sino para siempre más. La casa de su mujer está siendo ejecutada y necesita invitar a mortadela por esas cantidades y pesos…", publica Vanity Fair.