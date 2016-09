Raquel Mosquera reaparece para hablar sin tapujos de Rocío Carrasco

La boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, lejos de centrarse en las maravillas de su amor, ha sacado a la luz la cara más oscura de de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. La última en abrir la caja de los truenos ha sido Raquel Mosquera, que regresó a la televisión de la mano de Sálvame Deluxe para hablar claro y contar toda la verdad sobre la relación con la hija del que fuera su marido.

La peluquera, que tampoco fue invitada al enlace, era el plato fuerte de la noche del viernes. Un personaje que fue "vieja gloria" de las páginas de la prensa rosa y que después de muchos años de silencio por respeto a su marido, decidió sincerarse. Sus palabras fueron toda una bomba. Mosquera aseguró que antes de morir Pedro Carrasco de un infarto inesperado, padre e hija "llevaban mucho tiempo sin hablarse por culpa del fuerte carácter de ella".

Además, cuando el boxeador falleció en 2001, Rocío no quiso saber nada de Mosquera, no recibió ninguna llamada ni se preocupó por su estado, y eso que se llevaban a la perfección antes de morir Carrasco. "No fui yo la que me aparté de ella sino ella de mí", dijo. "Mi relación con Rocío siempre ha sido muy buena, la he querido mucho. He sentido que me quería y me respetaba. No ha querido saber nada de mi cuando murió mi marido Pedro. Rocío siempre ha tenido mucho carácter, siempre había enfados".

"Al morir Pedro, nadie me pidió un recuerdo o una fotografía suya, pero Rocío Carrasco sí me pidió un Rolex de oro y una escultura que le entregué sin pedir nada a cambio", dijo Mosquera, dejando boquiabiertos a los colaboradores con cada frase que soltaba. "A la vista está que salí mal parada del testamento. Todo el mundo sabe que es verdad, pero habrá algunos que no lo digan por amistad o por otro tipo de intereses", espetó y consiguió el aplauso del público.

Al parecer, los desencuentros entre Pedro y Rocío surgieron porque a él no le gustaba nada Fidel Albiac y el entonces novio de Rocío puso en contra a padre e hija. "Pedro lo vivió todo muy nervioso. Su cabeza siempre estaba dándole vueltas. Fidel Albiac no ayudaba a que fuera buena la relación entre Rocío y su padre. Mi marido era una gran persona, se bajó los pantalones para ver a su hija". Del nuevo marido de Rocío llegó a decir: "Nadie se enfrenta con Fidel porque quien lo hace se enfrenta también con Rocío Carrasco".

Su entrevista fue de lo más celebrada en las redes sociales y el público la felicitó por sus valientes palabras. También lo hizo Antonio David Flores, con el que según confesó Raquel, siempre tuvo una buena relación que le gustaría retomar.

