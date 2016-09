Ylenia vuelve a la carga contra el "caviar sucedáneo" de Alba Carrillo

Las revistas Semana y Lecturas se repartan la enorme exclusiva de la boda de Kiko Matamoros y Makoke, que junto a sus hijos Ana y Javier Tudela acaparan todo el contenido de las dos publicaciones.

Pero también Ylenia Padilla, que en Lecturas se desdice de sus disculpas a Alba Carrillo tras su cruce en la gala de Gran Hermano, ya que -según dice- la modelo "no da pena a nadie". Y sigue dándole: "En la gala Alba estaba muy receptiva con los hombres, tiraba cañitas a todos. Se puso un vestido de señorona aburrida y sosa. Quería ir elegante y se le fue la mano". Está claro que en Telecinco han visto el nuevo filón, porque Ylenia no se corta un pelo: "No veo a Alba liada con Suso [su ex]. Un caviar tan sucedáneo no podría liarse con una panceta tan auténtica como él". Y arremete contra el "explotador" Toño Sanchís, que "no se preocupaba por mí, me hizo daño. En vez de disfrutar del éxito, lloraba". El mánager, explica, "fue forjando una imagen mía distorsionaba, hablaba mal de mí cuando era quien tenía que velar por mis intereses".

En Interviú la chica de la portada es Marlene, el "cuerpo" del programa de Sara Carbonero, Quiero ser. La concursante cuenta su disgusto por las críticas a su vestimenta sexy, y que pese a perder el concurso, se siente como si hubiera ganado. "Me criticaban por ir escotada y minifaldera, seré la única que viste así", dice irónicamente. También abordan la gran boda del falso Papa de El Palmar de Troya, una ceremonia con 119 invitados de la novia... y uno del novio.

Pronto escoge a la reina Letizia, "la reina de los niños". La revista abunda en su cara más tierna y cariñosa, siempre relativa a su comportamiento con los más pequeños en las citas de su agenda social, la más comprometida socialmente de todos los miembros de la Familia Real. Paula Echevarría, prometiendo un "final apoteósico" para Velvet, y la confesión del juez Fernando Grande Marlaska, que ha "pagado peajes muy caros por ser homosexual", completan los contenidos de la revista.

En ¡QMD!, Carlota Corredera centra toda la atención de la portada. "Yo siempre seré una mujer curvy", confiese al respecto de su físico (tras haber perdido decenas de kilos, 57, por una estricta dieta llamada Pronokal, de la que va por la cuarta fase). El motivo es su desfile en la sección de moda curvy de El Corte Inglés, luciendo unos diseños de Marisa Jara para la colección de Elena Miró. Lara Dibildos pone un cañón en su vida: Pablo Marqués, un ingeniero y modelo que se ha convertido en su nuevo novio, que se suma a su lista de conquistas, que incluye nombres como Escassi, Rafi Camino, Joaquín Capel... El top-less de la semana es para Las Mellis, Raquel y Bibi, las dos luciendo cuerpo al sol de Marbella con el mismo trikini. Además, nuevas fotos románticas de Sandra Barneda y Nagore Robles, uno de los romances del verano.