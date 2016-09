Penélope Cruz asistió al estreno del documental dirigido por ella misma, en que aborda el drama de las familias en que alguno de sus miembros padece leucemia infantil. Bajo el título, Soy uno entre cien mil, la actriz se ha puesto detrás de las cámaras y durante unos meses ha estado metida de lleno en el tema, conviviendo con todo lo referente a ese drama. "Estoy muy satisfecha, ha sido muy duro, tres meses de vivencias con niños que padecen esa enfermedad. Los beneficios de esto irán destinados a la investigación de la lucha contra el cáncer, y a la Fundación Unoentrecienmil, así lo declaró a su llegada.

La madrileña Plaza de Callao estaba abarrotada de gente esperando a la actriz, que llegó puntual a su cita, y que escogió para la ocasión un vestido naranja y pelo suelto con el que estaba realmente guapa. "Me siento muy afortunada por haber confiado en mí para hacer esto. Es mi primer documental y me acerco a ello con miedo. Estoy muy agradecida por la cantidad de gente que ha venido; esto vale más que cualquier premio recibió por mi interpretación en cualquier película", así lo expresó emocionada.

Su hermana Mónica también asistió y comentó lo orgullosa que estaba por lo bien que había salido todo. Esperanza Aguirre, muy concienciada con esta enfermedad, tampoco quiso faltar a la cita al igual que Rocio Carrasco, que llegó acompañada de su marido Fidel Albiac, que prefirió pasar directamente a la sala donde se proyectaría el documental, y así evitar posar delante los medios. Era la primera aparición pública del matrimonio tras su reciente boda, de la que la propia Rocío comentó que estaba muy feliz por lo bien que había salido todo, y declinó hacer cualquier tipo de comentario de todo lo que se ha comentado, en torno a ella y la relación con sus hijos." Estoy muy feliz y tan solo voy a decir que voy a seguir en mi línea, no voy a hacer comentario alguno", y así se despidió.

Penélope Cruz, en Callao | Archivo

Su prima Chayo Mohedano también asistió, y al preguntarle por la boda de su prima y las ausencias, tan solo se limitó a decir: "En esa boda tenía que estar, es mi prima hermana y siempre hemos estado muy unidas. Nadie me impidió ir, mi padre no está molesto por haber ido, y mi madre está muy bien, afortunadamente".

Ana Obregón también asistió, tan divertida como siempre, y al preguntarle por todo el lío que hay montado en torno a su ex, Alessandro Lequio, su reacción fue la esperada: "Lo están pasando muy mal, me parece terrible lo que le que están haciendo a esa familia. Los dos están muy dolidos". Al preguntarle cual es la razón por la que siempre defiende a Lequio, su respuesta no pudo ser más clara: "Soy la única que trabaja y gana dinero", declaró.