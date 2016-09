Esther Arroyo: "La Justicia me ha tratado como una delincuente"

Esther Arroyo, que ahora mismo recupera su carrera televisiva de la mano de Amigas y conocidas y Tu cara me suena, rememora los siete años de dolor y lucha con la Justicia tras su violento accidente de tráfico junto a Ana Torroja, que segó la vida de un amigo y dejó graves heridas en su pierna en 2008.

"Ya me tocaba porque mi vida está marcada por ciclos de siete años", ha dicho la exmodelo en su entrevista en Diez Minutos a Rosa Villacastín. No solo ha empezado de nuevo en la tele, sino que también se ha lanzado al mundo empresarial: "Hemos empezado a montar un pequeño negocio familiar en Fuengirola, donde nos fuimos a vivir porque la vida allí es más económica".

Y es que Arroyo ha atravesado graves dificultades económicas durante estos últimos siete años sin trabajar y litigando en los tribunales. "Para mí no es normal ir a juicios, tener que hablar con abogados... Por eso, cuando te metes en un asunto como el mío, te das cuenta de lo desasistidos que estamos", se lamenta. "Ha habido momentos que me he sentido tratada por la Justicia como una delincuente", dice Esther de manera concluyente.

"La Justicia funciona así, siete años sin saber cómo va a ser tu vida en el futuro son muchos años. Yo creo que lo que buscan es que tires la toalla", dice en relación a su lucha en los juzgados por la incapacitación y la consecuente indemnización, que ha estado preñada de dificultades económicas: "Tuvimos que vender la casa donde vivíamos en Algeciras, tantos años sin trabajar no hay quien aguante".

Otra cosa es su recuperación física, que también ha sido dura, pero que ha superado gracias a la excelente labor del doctor Ballester, que sin duda salvó su pierna, y otras terapias como la Gestalt y la ayuda psicológica. "Tenía 7 fracturas y muchos dolores", explica a Rosa Villacastín.

"A veces los dramas tienen su parte de humor porque verme a mí en una cama de hospital que instalaron en mi casa, y a mi marido en silla de ruedas era de película de Almodóvar", dice con buen humor. No obstante, la tortura está ahí y su esperado regreso, bienvenido por todos.