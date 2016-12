Hace unas semanas, Vanitatis avanzaba que Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez tendrían que abandonar la casa de La Florida (Madrid) en la que vivían hasta ahora. El casero y la pareja no llegaron a un acuerdo con el alquiler y el propietario decidió no renovar el contrato con la intención de sacar mayor partido a la casa, que se había convertido en un protagonista más del programa de televisión que el cantante presenta.

La pareja se encuentra buscando un nuevo hogar que se adapte a las necesidades de su hijo de 9 años, que padece parálisis cerebral. El tiempo corre y el popular presentador debe encontrar una vivienda lo antes posible. "No te puedes ni imaginar. Raro es el día en el que no recibimos alguna propuesta para visitar una casa o una parcela. Hemos visto infinidad de ellas, pero no encontramos lo que buscamos", comenta Fabiola Martínez.

Según informa Vanitatis, quien estaría detrás de esta lujosa propiedad son dos reputados hombres de finanzas, Javier Rodríguez Arias Ambrosini y Gabriel José Medem de la Torriente, primo del cineasta Julio Medem. Conscientes de lo famosa que se ha hecho su propiedad, quieren sacar provecho económico de ella. Ambos proceden de una acaudalada familia asociada a la caza e influyente en la época de Franco. La familia Medem es una de las sagas familiares que acompañaban al general en sus cacerías, según narra Roberto Medem en el libro La caza de perdiz en el ojeo.

En la nueva temporada de Mi casa es la tuya, las entrevistas han sido grabadas en distintas casas, por lo que, por primera vez, podremos ver diversos espacios en el programa.