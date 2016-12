Queda poco para que Telecinco estrene la segunda temporada de Las Campos, el exitoso reality protagonizado por la familia Campos, y la cadena ya ha empezado a promocionarlo. El miércoles, Sálvame ofrecía el primer adelanto de la segunda temporada con Terelu Campos, una de sus protagonistas, en plató. La colaboradora se mostró nerviosa y expectante ante las imágenes que iba a ver.

En las escenas de la nueva temporada, Maria Teresa Campos anuncia algo muy importante a su familia que tiene que ver con su relación Edmundo, dejando boquiabiertas a sus hijas, pero no revelaba la información a los espectadores. La presentadora Paz Padilla preguntaba a Terelu: "¿Es una buena o mala noticia para ti?", a lo que contestaba: "Lo de buena o mala noticia es algo relativo".

En enfado de la colaboradora vino cuando en otro avance de la temporada se la podía ver entrando con su madre en una tienda de dulces en la Puerta del Sol de Madrid. La cámara seguía a Terelu recorriendo la tienda y probando dulces mientras aparecía un texto con declaraciones suyas: "No soy golosa". La cara de la colaboradora viendo el avance evidenciaba que no se había tomado bien "el montaje". "No me ha hecho mucha gracia esta última promoción, ni la broma. Es verdad es que no soy golosa y lo que he comprado es también para hacer regalos, no para mí. Acabé de la broma del churro hasta el gorro", confesó mientras abandonaba el plató. "Hay bromas y cosas a las que una no se acostumbra nunca".