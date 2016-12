Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal llevan juntos 33 años y son padres de Jacobo, que tiene 31. "Nos han separado mas de 8 veces, pero nunca hemos hecho caso de esas cosas, nos reímos cuando cuando ocurre. Lo que sí es cierto es que cada día nos queremos más, motivo por el cual , en el año que va comenzar, nos vamos a casar por la Iglesia. Le voy a dar esa satisfacción a Mari Ángeles. Ya lo estamos por por lo civil desde hace muchos años. Ella está en un momento profesional muy bueno, y buscaremos el momento preciso para organizar la boda", explicó.

El maestro acaba de exponer en el Hotel Wellington de Madrid 40 cuadros pintados por él, y cuya recaudación irá íntegramente para la Asociación Española de Esclerósis Lateral Amiotrófica. "No es la primera que vez que expongo, ya lo he he hecho en diferentes ocasiones. Mi afición por la pintura me viene desde niño, y mi casa parece un museo, tengo más de 700 cuadros, dos de ellos me los regaló Gorbachov cuando estuve en Moscú".

Ostos y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Ostos, sin lugar a dudas ha sido uno de los mejores matadores de toros que ha dado España, continúa muy vinculado ese mundo, y no lleva nada bien toda la polémica que hay en torno a las corridas de toros. "La culpa de todo lo que está pasando la tienen los políticos, sobre todo los de Cataluña, que no solo quieren quitar la fiesta, lo que pretenden es acabar con el españolismo. Van en contra de España y en contra de respetar las leyes. El mundo del toro genera miles de puestos de trabajo". Así de claras fueron sus palabras.

Jaime tiene una vitalidad fuera de común, no para de hacer cosasaparte de la pintura, que es una de sus aficiones. El Fin de Año seguramente lo pasen en París, una vez celebrada la Nochebuena y Navidad con sus hijos, con los que se lleva muy bien. "Todos adoran a Mari Ángeles, y eso es fundamental. Ninguno ha heredado mis aficiones, Jacobo es abogado y tiene dos restaurantes en Valencia, con Jaime también tengo muy buena relación, se separó de Yolanda García Cereceda, una pena porque ella no está bien y la custodia de sus hijos, a los que Jaime adoraba, se la dieron a su hermana, y con Gisela no me puedo llevar mejor, es una fuera de serie".