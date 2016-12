Alba Carrillo pide trabajo en 'Sálvame'

A muchos les ha llamado la atención que la modelo Alba Carrillo, en plena renovación de los colaboradores de Sálvame, no haya hecho amago de presentarse al programa de sobremesa. Su particular año negro ha sido de todo menos discreto, una cualidad que Alba posee y que sin duda entronca perfectamente con las señas de identidad del programa.

Además, hay que recordar que, tras romper con Feliciano López, Carrillo ya hizo sus pinitos en la televisión con Hable con ellas, en la misma cadena que el programa de Jorge Javier Vázquez... En todo caso, su debut con Sandra Barneda, Rocío Carrasco y Mónica Martínez dejó "perlas" como su gran gresca con Olvido Hormigos o su tonteo en directo con Matías, el camarero de First Dates.

Un paso, el suyo por Mediaset, que terminó cuando Ylenia Padilla la increpó en el debate de Gran Hermano 2017: "Prefiero ser choni y que toda España me quiera por cómo soy a ser la 'ex de' como tú. Él te pegó la patada en el culo y por eso has acabado aquí. Vas a durar dos días". Unas palabras que provocaron su salida del plató y, de momento, de la televisión.

Aún así, parece que Alba no guarda tan mal recuerdo de los platós y pasillos de Telecinco pues está decidida a volver a fichar por la cadena. Y es que este mismo lunes 26 no ha dudado en pedir trabajo en Sálvame durante su entrevista con Terelu.

Una petición que ha llegado a María Teresa Campos asegurando que no tiene ningún miedo a los colaboradores del programa; es más, la modelo asegura que deberían ser ellos los que deberían tenerle miedo a ella.

En lo que respecta al año que termina y al que viene, Carrillo no duda en abrir su corazón a Terelu: "Estoy deseando entrar en el 2017 haciendo el delfín y hacerle la peineta a este año [...] El 2016 ha pasado por mí, pero yo no por él. Tengo que estar más tranquila".