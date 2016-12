Feliciano López sigue en sus 13 de no hacer declaraciones; meses después de su separación de Alba Carrillo apenas ha habido comentarios al respecto. El tenista, que no suele hacer muchas salidas donde pueda coincidir con la prensa no deportiva, sí participó hace unos días en un partido de fútbol benéfico y, como viene siendo habitual, declinó hacer declaraciones sobre su divorcio. " Lo único que pido al 2017 es salud", esas fueron sus palabras.

El tenista celebró la Nochebuena y Navidad en familia, y ya se ha ido de España por motivos profesionales al tener que jugar en el Open de Australia el próximo mes de enero. Una competición en la que ha participado más de una docena de veces.

De esta manera Feli (así es como le llaman sus íntimos) se aparta de todo lo que sigue generando su sonado divorcio de Alba Carrillo.

De momento parece que las cosas están un poco más calmadas, es posible que también sea por la Navidad. El caso es que la modelo lleva unos días un poco más callada, ya que afortunadamente las desavenencias con Fonsi Nieto, el padre de su hijo Lucas, han podido llegar a buen puerto.

Ahora la expectación está servida y habrá que ver lo que ocurre cuando Feliciano y Alba, tengan que verse las caras ante el juez el próximo mes de febrero. Puede pasar de todo.