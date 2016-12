La semana ha estado llena de novedades para madre e hija. Con el regreso del reality y el hijo secreto de Bigote, lo cierto es que la tensión se palpa pese a la apariencia de normalidad. Una cosa es segura: el amor de María Teresa Campos por Bigote permanece inalterable. Otra cosa es lo referido a la tensión que se dibuja entre éste y sus hijas, o entre la propia María Teresa y Terelu...

En todo caso, y a pesar de los continuos rumores sobre la mala relación de Bigote Arrocet con las hijas de María Teresa, lo cierto es que la periodista y el cómico continúan con su vida ajenos completamente a todo lo que se dice sobre ellos. En esta ocasión la pareja aprovechó el tiempo libre que ofrece el fin de año para acudir a un conocido restaurante de la capital donde disfrutaron de una de sus comidas preferidas. Y es que, siempre que pueden, intentan pasar el máximo tiempo posible juntos.

En unas fechas tan señaladas como estas, los hijos del cómico han viajado desde Londres a Madrid para estar cerca de su padre. Edmundo les echa mucho de menos en su vida diaria al lado de María Teresa. Tras la tranquila comida en familia, ambos disfrutaron de una jornada de compras de lo más entretenida con la hija pequeña de Edmundo, Estefanía, y su hermano Max y su pareja, con los que pasearon por las calles de la capital como una verdadera familia unida.

La periodista está en uno de sus mejores momentos profesionales. Recientemente ha estrenado una nueva edición del reality Las Campos, donde tanto ella como Edmundo hacen alarde de la estabilidad de su relación tras los rumores de crisis. De hecho, María Teresa y el cómico aprovecharon la proximidad con el día de los Santos Inocentes para fingir que se mudaban a Chile, una broma que a sus hijas no les hizo mucha gracia, como se puedo ver en el programa.

Por su parte Bigote, ha tenido que hacer frente a la aparición de un hijo secreto, Alexis Parcerisa Ledgard, fruto de la relación que mantuvo con Annette, la hija del presentador peruano Kiko Ledgard. Aunque desde que el cómico conoció la noticia tan solo habían mantenido contacto telefónico, lo cierto es que ahora padre e hijo han vuelto a retomar su relación.

En esta ocasión María Teresa demostró que tiene una relación estupenda con los hijos de Edmundo, algo que ha vuelto a acrecentar los rumores de una supuesta mala relación entre el cómico y las hijas de María Teresa. Parece ser que la presentadora no pasará las fechas más señaladas de esta Navidad con sus hijas, aunque sí que lo hará con los hijos de su pareja.

Pero, tal y como explicó Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, "Teresa explicó en el debate posterior a Las Campos que celebró Nochebuena con los hijos de Bigote. Las hijas callaban y escuchaban, aunque no es lo normal. Nadie va a cuestionar la pasión de Teresa por sus hijas. Pero Bigote es un elemento nuevo, y a ella le cambia la cara cuando habla de él. Está feliz y disfrutando, pero a lo mejor las hijas ven que su madre ya no está tan pendiente de ellas. Esas tensiones se palpaban y Teresa no quería que nadie, ni sus hijas, absolutamente nadie, le preguntaran por esas cosas de Bigote".

En esta ocasión, María Teresa se decantó por un look de lo más cómodo para un día de caminata por la ciudad. La periodista se bajó de los tacones que suele lucir en plató y apostó por unos botines planos en color negro con tachuelas. Con un pantalón negro, una camiseta de rayas y un abrigo en color blanco, María Teresa completó su estilismo para la ocasión. Sin duda, ella ve las cosas de manera diferente a sus hijas.