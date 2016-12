Chabelita deja su único trabajo y renegocia con el 'Deluxe'

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Carlos Pérez Gimeno, Daniel Carande y Carmen Duerto para analizar todos los asuntos de la actualidad social. Entre ellos, diversas novedades laborales relativos a la familia Pantoja y asociados...

El principal de ellos, sin duda, que Chabelita abandone el blog de la revista Lecturas que mantenía desde hace algunos meses como única actividad laboral. Se trataba de un espacio para dar a conocer sus opiniones sobre temas variopintos, explicar la relación con su madre y hermanos y hablar, en definitiva, de su vida privada con un lenguaje que –como dijo Isabel González en esRadio– incluía muchos "jajaja".

La razón de este abandono la explicó Daniel Carande: "Ella es quien deja Lecturas porque se ha ofrecido a otras revistas. Para empezar, Diez Minutos, y va a ser que no, porque no somos amigos de los blogs". De modo que no han echado a Chabelita, sino que es ella quien lo ha dejado. Por otro lado, se ha sabido que la hija de Isabel Pantoja está renegociando con el Deluxe para sentarse en su peculiar silla de confesiones. De momento, no hay nada firmado.

Y más: "Quien sí está negociando es el novio de Chabelita, Alejandro Albalá, para ponerse delante de un photocall". Pese a las crisis sentimentales, el novio de Isa quiere ser famoso, de modo que será imagen de unas pastillas que en su día también promocionó Kiko Rivera.

La última novedad se refiere a Irene Rosales, que será la próxima imagen de la dieta de la alcachofa, que en el pasado anunció (¿adivinan?) Chabelita Pantoja. Todo queda en familia.