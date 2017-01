Éramos pocos... y llegó Gloria Camila. Si Rocío Carrasco no tuviera suficiente con hacer frente a los continuos ataques de su ex marido, Antonio David Flores, y la indiferencia de sus hijos David y Rocío Flores, ahora se sube al carro la otra hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. La relación entre las hermanas nunca ha sido buena, y Gloria Camila siempre ha arremetido contra Rociíto cuando ha tenido ocasión.

Esta vez, las jóvenes han unido fuerzas para atacar duramente a Rocío Carrasco durante una emisión en directo que han compartido en Instagram. A pesar de ser reacias a sentarse en un plató de televisión, no les ocurre lo mismo en las redes sociales y no dudan en contestar a las preguntas que sus seguidores les realizan en vivo. Tía y sobrina aseguraron ser "absolutamente parecidas, no sólo en el físico sino también en la forma de pensar y de vivir".

Durante el directo, uno de los seguidores preguntó a Rocío Flores si estaría dispuesta a sentarse en un plató de televisión para hablar sobre su madre. A lo que la joven comentó que no le gustan los programas de televisión. Sin embargo, Gloria Camila no dudó al afirmar: "Si Rocío habla, se cae España entera". Una clara advertencia a Rociíto, que debe estar temblando por si llegara el momento de ver a su hija sentada en un plató.