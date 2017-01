Miki Nadal y Carola Escámez empiezan el año con una triste noticia

Miki Nadal y su mujer Carola Escámez han dado la bienvenida al 2017 con una de las peores noticias que podían recibir. Carola ha perdido el bebé que esperaba y han visto truncado su sueño de ampliar la familia. Ella misma lo ha contado a través de su perfil de Instagram con una foto desde el hospital y con un triste mensaje acompañado de mucha fuerza.

"Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos!!".



La primera hija de Miki Nadal y Carola llegó en 2015 y este año llegaría un hermano o hermana para la pequeña. Aunque no podrá ser por problemas médicos, Carola ha sido intervenida quirúrgicamente y no pierde la ilusión de tener otro hijo.