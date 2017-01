Gemma Serrano desvela su 'amistad' con Bigote Arrocet en 'Interviú'

Gemma Serrano, la mujer que ha sido fotografiada junto a Bigote Arrocet en distintas ocasiones, niega que mantuviera un romance con el humorista emparejado con María Teresa Campos, aunque, en caso de ser verdad, dice que ella no se pronunciaría: "Yo no voy a decir nada malo en contra de mi amigo".

En una entrevista concedida a Interviú, Serrano dice que conoció a Arrocet hace cuatro años en la Asociación del Humorismo Español, donde él es vicepresidente y ella vocal: "Colaboro con ellos organizando todos sus actos benéficos. Yo tengo muchísimos contactos y busco patrocinadores. Además, tengo una empresa de eventos, especialmente solidarios, me gusta conseguir cosas para los que más lo necesitan".

Serrano dice que cree que salieron las fotos en las que aparecía junto al cómico "porque es el novio de María Teresa Campos. Hay gente a la que ella no le cae bien y han querido darle un disgustillo, pero yo no sirvo para darle un disgusto a María Teresa porque, aunque fuese verdad, yo no voy a decir nada malo en contra de mi amigo". Cuando el periodista repregunta sobre esto último, la amiga de Arrocet responde: "Si la gente entiende la amistad, lo que menos hace es perjudicar al amigo. No decir una frase que sea entredicha o dejar algo de expectativas…".

Gemma Serrano dice que Arrocet y ella son "amigos y socios": "Tenemos negocios fuera de España con una multinacional, y digamos que Edmundo es el centro para que esto ocurra. Hay un proyecto de tele y él es nuestro enlace para llegar a Chile o Perú. En las famosas fotos salíamos de unas reuniones".

Después, dice que, en caso de haber sido ella María Teresa Campos, "habría cogido el toro por los cuernos, me habría llevado a su programa de televisión presentándome como la amiga de Edmundo, dándole absoluta normalidad y demostrando a la gente que está curada de espanto".

Finalmente, señala que su relación con el humorista ha cambiado "porque antes nos veíamos sin problema y ahora le persiguen. Y para no dar quebraderos de cabeza no nos vemos desde que salieron las fotos, tenemos una relación telefónica".