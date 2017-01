María Teresa Campos, "al borde del colapso"

Gemma Serrano, la supuesta amante de Bigote Arrocet, protagonizó este lunes la portada de la revista Interviú, y aunque negó por completo haber mantenido un romance con el novio de María Teresa Campos, sus provocativas fotos -y sus declaraciones- no han sentado demasiado bien a la presentadora de ¡Qué tiempo tan feliz!

Tal y como desvela el periodista Saúl Ortiz, la entrevista y la situación en la que se ha visto envuelta han puesto a Campos "al borde del colapso". Delante de las cámaras trata de permanecer sonriente, pero los rumores de infidelidad hacen la presentadora viva una situación de "frustración, lágrimas y desesperación". Al disgusto de estar al lado de un hombre que supuestamente comparte con otras mujeres, se une la mala intención de los comentarios, como si hubiera una mano negra detrás que sólo trata de hacer daño a María Teresa.

No es de extrañar entonces que Edmundo tenga "un cabreo mayúsculo". Arrocet desconocía que su amiga fuera a aparecer en la portada de la publicación hablando airadamente sobre su amistad. Ya desveló Gemma que su relación ya no era la misma: "Antes nos veíamos sin problema y ahora le persiguen. Y para no dar quebraderos de cabeza no nos vemos desde que salieron las fotos, tenemos una relación telefónica".