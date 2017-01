En Lecturas Antonio David Flores habla por primera vez de la enfermedad de su hijo y ataca a Rocío Carrasco por los problemas y el sufrimiento que ha provocado en los niños que ahora, con la mayoría de edad, por fin ha conseguido reunir bajo su techo. La entrevista viene a colación de los crueles comentarios de algunos tras hacerse pública la primera imagen de David, que acaba de cumplir 18 años y acaba de decidir irse a vivir en Málaga junto a su padre, al igual que su hermana Rocío. "Cuando nació tuve miedo, pensé que se me iba", explica al respecto. La enfermedad genética que sufre David le ha provocado "problemas con el habla y de movilidad. Es una lucha continua pero me siento muy orgulloso de él". También padece problemas de audición que le afectan al equilibrio.

Naturalmente, Antonio David aprovecha la tesitura para atacar a su ex, Rocío Carrasco, como nunca se ha visto hasta ahora: "Su familia pretendía ocultar que el niño estaba enfermo". Además, cuando su hermana Rocío decidió vivir con él, el chico sufrió debido a la mala –o más bien "indiferente"– convivencia con su madre: "Mi hijo cenaba en la cocina y ellos en el salón, es incomprensible". Y aún hay más: "Rocío estaba con su novio y si mi hijo la llamaba para que lo ayudara, al minuto Fidel necesitaba algo y ella dejaba al niño para atenderlo", denuncia Antonio David. Rocío Carrasco jamás había quedado peor: "Los tenía en una habitación hasta la cena y después, ducha y a la cama. No les prestó atención, no convivió con ellos, no les dio amor".

En ¡Hola! caen seducidos ante Bertín Osborne y su familia. La revista relata en exclusiva sus planes sobre su nueva casa y segunda boda, además de los secretos de la pareja para mantenerse en forma: "He perdido 12 kilos porque comprendí que tenía que cambiar de hábitos, de forma de comer, de beber y de comportarme", explica él. Junto a Fabiola y sus hijos, el grupo posa en su finca de Sevilla y narra la historia de superación de Kike, su hijo de diez años sobre el que los médicos "dijeron que no hablaría ni vería ni andaría...". Hoy –explica el presentador– "están asombrados con su evolución". Eso y un nutrido especial sobre la alfombra roja de los Globos de Oro mostrando los estilismos de las estrellas conforman un número en el que también conocemos a la novia de Diego Osorio, Jordan Hewson: una guapa joven hija de Bono, el cantante de U2, con la que ha sido fotografiado esquiando en Sierra Nevada. La pareja comenzó a salir hace un año pero solo ahora se ha hecho pública su relación.

El dolor de María Patiño, destrozada por el último adiós a su padre, aparece en primera plana en Diez Minutos. Su novio Ricardo, sus compañeros de Sálvame y otros familiares han apoyado a la colaboradora en sus momentos más duros. Fran Rivera, que celebra su 43 cumpleaños en compañía de su esposa Lourdes Montes, y el recuperado romance de Imanol Arias e Irene Meritxell, que parecían haber roto pero luego no, son otros de los temas de portada de la revista.

Semana, por su parte, recurre a la Familia Real y la escapada de compras del rey Felipe en El Corte Inglés... esta vez sin Letizia. Además, Carlota Corredera con 60 kilos menos explica cómo va a afrontar los retos del nuevo Cámbiame. Además, la reina Isabel vuelve a sus labores muy recuperada de lo que parece "un fuerte resfriado" y Cristiano Ronaldo presume de nueva novia en la gala del Balón de Oro.