Hiba Abouk asistió a un acto de la ONG Save the Children para poner la primera piedra en la construcción de una nueva residencia infantil. La actriz confesó que le encantan los niños y que tiene muy claro que en un futuro será madre. "No me importaría ser madre soltera, es algo que lo tengo en mi cabeza, si en el momento de decidirlo hay alguien en mi vida, muy bien, y si no es así, tampoco pasa nada", confesó.

La actriz tampoco descarta la adopción, aunque tiene decidido sí será a corto plazo. Lo que sí dejó muy claro es que sí será madre en un futuro. "Soy una mujer muy sensible ante los problemas de la infancia, y pienso que todos somos responsables de lo que les pueda suceder a los más necesitados. Hay familias con 4 hijos, que tienen verdaderas necesidades para salir adelante y poder pagar sus estudios, y este tema a los políticos les da bastante igual. No les interesa hablar de la pobreza y prefieren decir que estamos saliendo de la crisis".

Hiba vive entre Madrid y París, donde parece ser que tiene un gran proyecto entre manos, pero al no estar cerrado prefirió no entrar en detalles. "Mi próximo trabajo será una película que se rodará entre Madrid y la Republica Dominicana", adelantó.

De temas personales no es fácil que hable, y no quiso desvelar sí su corazón está ocupado.