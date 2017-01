El año más duro de Toñi Moreno

Toñi Moreno ha vuelto a la televisión con el estreno de un nuevo programa en Canal Sur: Gente Maravillosa, el programa "más personal" de su vida y "un canto al optimismo", que arranca después del duro año y medio que ha vivido la presentadora. Con una sonrisa en la cara, Moreno aprovechó el primer programa para hablar de las experiencias más duras que ha vivido.

"El último año y medio de mi vida han sido unos meses durísimos. Creo que todos los que me estáis viendo habéis pasado por algún momento de vuestras vidas una racha que tú dices 'hija, a ver si se va la racha'. Empieza con una cosa mala, a mí me paso que perdí el trabajo y con el trabajo se empiezan a ir muchas cosas: los amigos que pensabas que eran amigos... para qué os voy a contar, cosas que nos pasan a todos", dijo.

"Pasé una racha muy mala en la que yo hacía reflexiones como 'no me lo merezco', '¿por qué me está pasando a mí si no me considero una mala persona?'. "De repente pasó algo que me marcó la vida y hace que sea una persona diferente. Le diagnosticaron a mi padre un cáncer y lo perdí en dos meses y medio". Aquello fue un punto de inflexión para la presentadora, que se dio cuenta de que todo lo demás, comparado con esto, dejó de tener importancia, porque además creía que no sería capaz de superar la muerte de su progenitor.

Fue entonces cuando todo cambió. "Empecé a hablar con gente que había pasado por lo mismo que yo, gente maravillosa, por eso se llama así este programa. Fui a psicólogos y profesionales pero quien realmente me ayudó fueron personas que habían pasado por ese duelo".