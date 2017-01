Jordi Mollà desmintió de manera tajante que se haya casado en secreto, como publicó una página web, hace unos días. "No me he casado, no entiendo de donde ha podido salir eso. Además decían que había sido una ceremonia íntima, tan íntima que no ha existido,. Es más, me llamó una amiga por teléfono para preguntarme si me había casado en secreto y le dije la verdad, que no ". Así de claro lo explicó el actor en el trascurso del acto de presentación de un nuevo centro que se va a empezar a construir de Save the Children para albergar a niños sin recursos económicos.

El actor también desmintió los rumores que circulan sobre la relación que mantiene con la también actriz Hiba Abouk, y con la que coincidió en el mismo acto. "Somos muy buenos amigos, es más, cuando me llamaron los de Bulgari, que son los que financian el acto junto con la ONG, y me dijeron que me parecía Hiba, les dije que era la persona perfecta para que también amadrinara este evento. Pero lo único que nos une a parte de la profesión, es una buena amistad, somos viejos amigos", así lo explicó.

Desde el punto de vista profesional comentó que acaba de terminar de rodar una película en Italia junto a Antonio Banderas sobre la vida del cantante Andrea Bocelli.

El catalán también contó lo satisfecho que se siente al haberle pedido el Museo Thyssen una obra suya. "Es increíble la sensación que tengo. Yo no me considero un artista, aunque mucha gente me lo empieza a decir. No sé si me gusta más como artista o como actor, pero también creo que puede ser el impacto de la novedad, y gente cualificada como los Thyssen, que han mamado el arte de cualquier tipo, como es lógico, te hace mucha ilusión", declaró.