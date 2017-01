Irene Rosales, centro de las burlas por su manera de escribir "Melchor"

Los "caramelazos" de Kiko Rivera en la cabalgata de Reyes siguen coleando tras un cruce de acusaciones en redes sociales de Irene Rosales, la mujer de Kiko (que posteriormente borró el mensaje) y el vecino de Castilleja de la Cuesta caracterizado de Rey Melchor...

Después de que la hija de Rivera y Rosales recibiera un caramelazo lanzado desde la carroza en la Cabalgata de Reyes, el hijo de Isabel Pantoja, fuera de sí, se dedicó a recoger los caramelos para lanzarlos con fuerza contra una carroza plagada de niños, provocando que incluso se detuviese la cabalgata. La anécdota no hubiera pasado a mayores si los amigos de Kiko Rivera no le hubieran ayudado, porque tal y como han confirmado los pajes al programa Sálvame, estaban tirando los caramelos "contra nosotros".

El propio "intérprete" del Rey Melchor, que supuestamente arrojó el caramelo que dio a la pequeña Ana, publicó en Facebook unas frases que han motivado un nuevo cruce de acusaciones. "Los reyes tiran caramelos y si le dimos a su hija lo siento, sinceramente no lo hicimos queriendo, pero piense usted que si uno de esos caramelos que usted lanzó de forma malintencionada contra nosotros le da a uno de los niños de la carroza, les hubiese hecho mucho daño. Ya es hora de que se comporte usted como una persona adulta".

Quizá para tratar de explicarse, pero en absoluto para aplacar ánimos, Irene Rosales ha querido salir en defensa de su marido en un mensaje de Facebook que posteriormente borró, y que, además, alberga una notable falta de ortografía que se ha convertido en la comidilla de las redes y los espectadores del programa de Telecinco que lo divulgó.

"Me parece tan indignante lo que está saliendo por el dichoso día de reyes... Aquí su majestad el rey Mercho [sic] se queja por algo que ha sucedido con mi marido y se queja por el revuelo televisivo. Perdone usted señor Mercho [sic] pero si no quieres revuelo no salgas en los medios y hagas una defensa barata para poner a todo el pueblo en contra de mi marido", publicó la joven, que escribió en dos ocasiones "Melcho" por "Merchor"... provocando todo tipo de reacciones.

Rosales también le dijo al rey que "si gente como usted no saliera en esos sitios para denunciar nada", la polémica no hubiera tenido lugar... lo que sin duda encendió los ánimos de Mila Ximénez, que señaló la recurrente presencia de la pareja en los medios de comunicación gracias a, precisamente, esa clase de temas.

La falta de ortografía de Rosales, de todas formas, encendió otro fuego entre Ximénez y Paz Padilla que, en realidad, venía de atrás. Padilla, también andaluza, dijo estar "cansada de que se cachondeen con nuestra manera de hablar, me he tenido que morder la lengua muchas veces por el tema del acento andaluz y ya estoy harta".

Ximénez, por su parte, la contradijo y gritó: "Yo soy andaluza y sé escribir y cómo se escribe Melchor". Se produjo una nueva discusión que vino a corroborar el mal estado de las relaciones de Paz Padilla, presentadora sustituta, con el resto del equipo y colaboradores de Sálvame. Pero eso es ya otra historia...