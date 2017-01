Tras el polémico capítulo navideño, en el que se evidenció la mala relación de Bigote Arrocet con Terelu Campos y Carmen Borrego, el viernes se emitió el nuevo episodio del reality de Las Campos. Una nueva entrega, emitida dentro del Deluxe, en la que María Teresa Campos y sus hijas viajaron a Málaga, una excusa para hablar sobre sus orígenes, visitar antiguos amigos y recordar el matrimonio de la presentadora con José María Borrego.

Hasta hace unos meses, el clan no se pronunciaba sobre el trágico suceso que ocurrió el 23 de julio de 1984, cuando, José María Borrego, director de Radiocadena en la ciudad de Marbella, decidió quitarse la vida. Terelu tenía 19 años y Carmen 18 años. En el nuevo episodio del reality, las dos hijas del periodista radiofónico, volvían a la casa donde se pasaron los primeros años de su vida junto a sus padres. "Es la última casa en la que vivimos todos juntos, da pena", recordaba visiblemente emocionada Carmen Borrego.

Terelu y su hermana recordaron lo difíciles que fueron los últimos años junto a su padre en Málaga: "En vez de ayudarle lo que hice fue convertirme en una rebelde sin causa. Le hice la vida imposible. Cuando pienso en mi padre no puedo evitar imaginar si yo hubiera sido capaz de evitar lo que pasó. Si en mi mano estuviera haber podido evitar lo que pasó con mi padre, sin duda, lo evitaría. Todos tenemos momentos malos de depresión, y a ninguno se nos ocurre hacer lo que él hizo. Por eso no puedo hacerme responsable. Pero sí pienso, que si las cosas hubieran sido de otra manera, no hubieran ocurrido", se lamentaba Carmen con lágrimas en los ojos.

En el momento de la tragedia, María Teresa Campos ya se había trasladado a vivir en Madrid para más tarde triunfar en el periodismo. Aunque no se habían divorciado, la matriarca ya estaba separada desde hacía tres años de José María Borrego. "Madrid significó para mí la libertad en muchos aspectos. Yo tuve una juventud a los cuarenta años, la gente normalmente la tiene a los veinte. Pero la disfruté", narraba María Teresa.

El capítulo de Las Campos terminó con una emocionante escena en la que la matriarca visitaba a su hija Terelu para hacerle un regalo que llevaba años escondido en una caja. Un reloj que José María Borrego había regalado a la presentadora cuando nació Terelu. Ésta, lo recibió sorprendida y agradeció a su madre el gesto.