Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja, está atravesando una de las peores semanas de su trayectoria profesional en televisión. La joven tuvo que vivir en directo el tremebundo alegato de Jorge Javier Vázquez contra la tonadillera, con motivo de su entrevista en El Hormiguero, manteniendo el tipo de una manera estoica.

Sin embargo, un día después de las críticas hacía su tía, volvió a sentarse en el plató de Sálvame y ni el presentador ni el resto de compañeros volvieron a ponérselo fácil. Durante la emisión, el presentador se percató de que Anabel recibía mensajes constantemente al móvil tanto de gente que la animaba a seguir en el programa como de otros que la instaban a abandonar el plató por respeto a su tía. Y lejos de ayudar a la sobrinísima, el programa decidió enfrentarla a Kike Calleja, reportero y amigo especial de Terelu Campos, que le desveló lo que opinan sus familiares sobre su reacción, asegurando tener información de primera mano sobre las "intenciones ocultas" de la sobrina: "Tus dos primos creen que tendrías que haber defendido a tu familia y no callarte. Me cuentan que tienes intención de dejar la televisión para irte de gira con tu tía y que después no volverás, pero que estás aguantando estos días porque te va bien económicamente".

Anabel no dudó en desmentir rotundamente al periodista: "Tú das la información y yo te la desmiento. Cuando a ellos no les ha gustado algo, me lo han dicho. Y en cuanto a lo de la gira, ha venido hoy aquí mi representante y he pedido permiso para irme de viaje con mi tía, pero sólo unos días". El periodista no creyó las palabras de la joven y afirmó que sus primos han hablado con Isabel Pantoja para que la ponga entre la espada y la pared y elija entre la televisión o la gira.